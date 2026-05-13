Вибухи в Анапі й Тамані: дрони атакували важливий для РФ порт, спалахнула пожежа

Анна Ярославська
13 травня 2026, 08:20
Минулої ночі Краснодарський край Росії зазнав удару безпілотників.
Морський порт Тамань
Морський порт Тамань атакували дрони / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/exilenova_plus

Ключові факти:

  • Очевидці нарахували понад 17 вибухів у районі Анапи вночі
  • У морському порту Тамань спалахнула масштабна пожежа після атаки
  • Оперативні служби гасять пожежу на території промзони

В ніч на 13 травня дрони атакували Краснодарський край Росії. Біля Анапи та в Темрюкському районі пролунала серія вибухів. Після атаки в Тамані спалахнула пожежа в районі місцевого морського порту.

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що уламки БПЛА впали на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району;

"За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Їй надають необхідну допомогу. На території підприємства сталося загоряння обладнання. На місці працюють оперативні та спеціальні служби", - йдеться в повідомленні.

Пізніше там уточнили, що "у станиці Тамань за кількома адресами виявили уламки БПЛА". Постраждала одна людина, їй надали необхідну медичну допомогу на місці.

"За однією з адрес уламки безпілотника впали поруч із приватним домоволодінням, у якому вибило скло. За другою – на літню кухню. Тут у будинку також пошкоджено скління та двері", – додали в оперштабі.

Також зазначається, що в селищі Волна Темрюцького району продовжують гасити пожежу на території одного з підприємств.

Тамань, селище Хвиля — порт зазнав нападу
Удар по порту Тамань спричинив пожежу / Фото: t.me/supernova_plus

Варто зауважити, що в селі Волна розташований морський порт "Тамань". Раніше безпілотники вже атакували його, зокрема одна з останніх атак відбулася в січні 2026 року, після чого загорілися нафтові термінали.

OSINT-аналітики каналу Exilenova+ показали відео в порту.

"Тамань, Краснодарський край, відео пожежі в порту після атаки. Місцева влада раніше вже підтверджувала атаку та загоряння", — йдеться в повідомленні.

На кадрах, які показали аналітики, видно сяйво в небі та дим, що піднімається над місцем, де спалахнула пожежа.

Дивіться відео — Кадри пожежі в порту Тамані:

Знімок екрана

Перед цим російські Telegram-канали повідомляли, що в районі Анапи Краснодарського краю прогриміла серія вибухів. Атака почалася ще близько 02:00 ночі, очевидці нарахували понад 17 вибухів у місті. Жителі також стверджували, що вибухи лунали з боку моря. Вони супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Довідка. "Тамань" — морський порт на Таманському півострові в районі мису Залізний Ріг, у селищі Волна, неподалік від станиці Тамань Темрюкського району Краснодарського краю, пише Вікіпедія.

Морпорт "Тамань" здійснює діяльність з перевалки різних вантажів на експорт. Порт має побудовані та споруджувані термінали для перевалки таких вантажів: нафта та нафтопродукти, скраплені вуглеводневі гази, аміак, зерно, вугілля, добрива, залізна руда, сірка, вироби зі сталі, контейнерні вантажі.

"Тамань" використовує транспортні підходи, аналогічні до Кримського мосту, що дозволяє здійснювати перевалку вантажів як через Таманський півострів, так і через Крим.

Атаки на території РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 7 травня в Московській області РФ помітили дрони. У Наро-Фомінську, ймовірно, було атаковано військово-логістичний комплекс "Нара", який належить міністерству оборони країни-агресора.

У ніч на 5 травня в місті Чебоксари Чуваської республіки РФ пролунали вибухи. По підприємству військово-промислового комплексу вдарили українські ракети "Фламінго". Також над містом помітили дрони. Ймовірно, це український дрон-камікадзе великої дальності "Лютий".

В ніч на 4 травня Москву і Самару атакували безпілотники. У Москві пошкоджено житловий комплекс на вулиці Мосфільмівській. Атака сталася за п'ять днів до запланованого параду 9 травня на Красній площі.

Вночі на 28 квітня Краснодарський край РФ атакували дрони. Місцеві жителі повідомили про десятки вибухів, які прогриміли після другої години ночі. Під удар, ймовірно, потрапив Туапсинський НПЗ і морський термінал.

Мадяр натякнув на посилення ударів по РФ

Україна продовжує нарощувати удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по об’єктах нафтогазової галузі. Про це в інтерв’ю BBC заявив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді.

За його словами, відстань у 1 500–2 000 кілометрів від лінії фронту більше не є безпечним тилом для РФ.

"Свободолюбна українська "пташка" літає туди, коли і куди захоче", - зазначив він, натякаючи на розширення географії атак.

Бровді підкреслив, що одним із ключових пріоритетів залишаються об'єкти нафтогазової інфраструктури. Він пояснив це тим, що доходи від експорту енергоресурсів Росія використовує для фінансування війни проти України.

Інші новини:

Про джерело: Exilenova+

Exilenova+ — це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.

Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.

Аудиторія — понад 100 тисяч підписників.

Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.

Канал анонімний — імена адміністраторів публічно не розкриваються.

Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

Скільки Україна витрачає за день війни проти РФ: Сибига приголомшив цифрою

Росія запустила "Шахеди" по Україні: людей попередили про небезпеку

09:54Україна
Ворог має нові просування на важливому напрямку фронту: DeepState розкрив деталі

Сад буде кишіти кліщами: яку рослину ні в якому разі не можна садити на ділянці

Карта Deep State онлайн за 13 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Набагато давніше за Київ: яке місто офіційно є найстарішим в Україні

Помідори швидше ростимуть і не хворітимуть: яка хитрість з поливом допоможе

Китайський гороскоп на завтра, 13 травня: Зміям — провокації, Козлам — амбіції

