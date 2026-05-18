Чим Україна гахнула по Московській області: деталі від Генштабу

Сили оборони використали сучасні українські розробки для точкових ударів по військових об’єктах противника.

Українські дрони та ракети уразили ключові об'єкти ВПК і паливної інфраструктури в Московській області РФ

Коротко:

Уражено "Ангстрєм" у Зеленограді

Пожежі на критичних об’єктах РФ

Удари по позиціях на кількох напрямках

У ніч на 17 травня Сили оборони України завдали серії ударів по військово-промисловій інфраструктурі та критичних об’єктах Російської Федерації, зокрема в Московській області.

Серед уражених цілей — підприємство мікроелектроніки "Ангстрєм" у Зеленограді та насосна станція "Солнечногорская", яка забезпечує функціонування кільцевого нафтопродуктопроводу навколо Москви. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військового керівництва, на обох об’єктах зафіксовано пожежі. Вони мають стратегічне значення для російського військово-промислового комплексу та логістики пального, яке використовується, зокрема, для потреб армії РФ.

"Підприємство є важливою складовою російського військово-промислового комплексу та задіяне у виробництві мікроелектроніки, радіоелектроніки, оптичних систем та робототехніки для військових потреб ворога", — зазначили у Генштабі.

Засоби ураження

Також у відомстві уточнили, що для ураження цілей у Московській області були застосовані українські розробки, серед яких RS-1 "Барс", FP-1 "Firepoint", БАРС-СМ "GLADIATOR" та інші системи.

"За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412 окремої бригади безпілотних систем, 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19 ракетної бригади "Свята Варвара", 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних сил України і всіх Сил безпеки та оборони України", — наголосили у відомстві.

Удари по позиціях на ТОТ і в РФ

Окрім ударів по території РФ, Сили оборони також повідомили про ураження низки командних пунктів та позицій російських військ на тимчасово окупованих територіях України, а також у прикордонних районах РФ.

"Серед іншого уражено командний пункт противника у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА ворога у районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині", — повідомили у Генштабі.

Також українські підрозділи завдали ударів по скупченнях живої сили противника в Донецькій, Запорізькій областях та на території Курської області РФ.

"Сили оборони України й надалі системно вживатимуть заходів для повного припинення збройної агресії РФ проти України", — заявили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наскільки можуть розширитися удари по РФ — думка командувача СБС

Як писав Главред, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") заявив, що Україна послідовно нарощує удари по цілях у глибині території Росії, зокрема по енергетичній інфраструктурі. В інтерв’ю BBC він наголосив, що відстань у 1500–2000 км більше не може вважатися безпечним тилом для РФ, оскільки географія уражень постійно розширюється.

За його словами, основна увага зосереджена на нафтогазових об’єктах, які, на його думку, є ключовим джерелом фінансування війни Росії проти України. Бровді також підкреслив, що підрозділи СБС, попри відносно невелику чисельність, демонструють високу ефективність і завдають суттєвих втрат противнику.

Атака на Москву та Крим - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба безпеки України спільно із Силами оборони провела масштабну атаку по об'єктах ВПК та нафтової інфраструктури РФ у Московській області, а також завдала ударів по військовому аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили в СБУ.

Крім того, Володимир Зеленський заявив, що відстань до уражених цілей перевищувала 500 кілометрів, що є суттєвим показником з огляду на щільну систему російської протиповітряної оборони навколо столиці РФ. Зеленський наголосив, що українські далекобійні можливості поступово долають цей захист.

Нагадаємо, що у ніч на 17 травня Москву та Підмосков’я масовано атакували дрони. За словами лейтенанта Сил оборони Андрія Коваленка, російська ППО не лише неефективно збивала цілі, а й створювала небезпеку для мешканців столиці РФ через роботу РЕБ.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

