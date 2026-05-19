Москву та Ярославль атакували дрони: є ураження, російська ППО в напрузі

Анна Косик
19 травня 2026, 08:18
Під ударом дронів опинилися низка регіонів Росії та великі міста.
взрыв в россии, бпла
Росіяни повідомляють, що атака триває досі / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 110 ОМБр

Що повідомив Андрющенко:

  • Росія з ночі під атакою дронів
  • Цілями атаки, ймовірно, стали НПЗ та НПС
  • У Москві тривають обмеження через загрозу БПЛА

У ніч на 19 травня українські безпілотники атакували територію країни-агресорки Росії. Про це у Telegram повідомив керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його словами, під атакою опинилися щонайменше чотири міста. Серед них Ярославль, де атака дронів триває і досі. У місті ціллю удару став НПЗ. Попередньо, є ураження на землі.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

"Частина міста та виїзд в бік Москви (напрям промзони та НПЗ) закриті для транзиту цивільних. Атака триває", - йдеться у повідомленні.

Також Андрющенко повідомив про ураження НПС "Ярославль-3" - об’єкта "Транснефть-Балтика" у системі магістрального нафтопроводу Сургут - Полоцьк, на ділянці Горький - Ярославль-3 - Палкино.

Крім цього українські дрони вночі атакували Москву. Офіційно в РФ заявили про збиття трьох безпілотників, однак наразі досі тривають обмеження.

У Таганрозі близько півночі пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі повідомляли про "наслідки на землі". А в Слов'янську на Кубані помітили активну роботу ППО в районі НПЗ.

"Також протягом ночі зафіксовано роботу ППО в різних районах Орловської, Воронезської та Тульської областей", - додав Андрющенко.

Чи посиляться атаки на Росію

Главред писав, що за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, після наймасштабнішої атаки на Москву 17 травня для жителів великих російських міст ситуація лише погіршуватиметься.

Якщо Кремль продовжить війну проти України, то вона дедалі відчутніше повертатиметься на територію самої РФ. Адже українські можливості зростають, а російська система безпеки дедалі частіше дає збої.

Удари вглиб Росії - останні новини

Напередодні, 17 травня, була наймасштабніша атака на Москву від початку повномасштабного вторгнення. Під ураженням був добрий десяток об’єктів. Сили ППО РФ нібито збили 556 українських дронів.

Нагадаємо, Главред писав, що за даними аналітиків ISW, удари Сил оборони України по Москві і Підмосков'ї 17 травня показали, що Росія не здатна ефективно захистити навіть свою столицю.

Раніше, 16 травня, Москву масовано атакували безпілотники. Мешканці повідомляли про численні вибухи у різних районах міста та передмістях. Влада столиці РФ заявила про збиття понад 30 дронів.

Про персону: Петро Андрющенко

Петро Андрющенко - керівник Центру вивчення окупації, політик, активіст. Був радником мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя.

На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

