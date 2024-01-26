УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

Андрій Ганчук
26 січня 2024, 13:28
Якщо Конгрес США не вирішить питання з підтримкою України, солдати ЗСУ ризикують залишитися без боєприпасів - будуть глобальні наслідки, пишуть журналісти.
Конгрес США, Україна
Потрібно докласти всіх зусиль, щоб ініціативи для допомоги Україні були ухвалені - сенатор / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Перемовини Демократичної та Республіканської партій США щодо питання безпеки кордону з Мексикою, від результатів яких залежить подальша підтримка України, під загрозою зриву. Якщо голосування в Конгресі не відбудеться, доведеться приступати до плану Б. Про це заявив другий республіканець у Палаті представників, сенатор Джон Тун.

Як повідомляє The Guardian, настав критичний момент у питанні перемовин, спрямованих на ухвалення Конгресом законопроекту щодо допомоги Україні. Якщо дискусії будуть провальними, доведеться переходити до альтернативних варіантів підтримки Києва.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти усіх зусиль, щоб зробити це (узгодити рішення - ред.). І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б. Принаймні, все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців", - сказав Тун.

відео дня

У матеріалі зазначено, що у разі неухвалення законопроєкту будуть глобальні наслідки. Бійці ЗСУ ризикують залишитися без боєприпасів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що "майбутнє війни в Україні та безпека західної демократії" залежать від того, чи знайдуть компроміс американські законодавці.

Позиція Республіканської партії

Як пишуть журналісти, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел на приватній зустрічі заявив своїм колегам, що "час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон закінчуються, а республіканці не повинні підривати наміри Трампа зосередити свою кампанію в Білому домі на питаннях імміграції".

При цьому Макконнел також наголосив на прихильності до домовленості з демократами щодо кордону та допомоги Києву під час обіду зі своїми однопартійцями 25 січня.

Допомога Україні від США

Демократична і Республіканська партії США декілька тижнів не можуть домовитися про ухвалення пакету законопроєктів, яким передбачено, зокрема, допомогу Україні в розмірі понад 61 мільярд доларів. Раніше Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресів, на якій було досягнуто прогресу. Тоді лідер республіканців Мітч Макконел сказав, що законодавці можуть проголосувати "вже наступного тижня". Проте голосування поки що так і не відбулося.

У США поки що більше немає грошей для допомоги Україні, сказав міністр оборони Ллойд Остін. Штати не можуть надавати Києву ракети і боєприпаси на рівні 2023 року, доки Конгрес не ухвалить закони, спрямовані на продовження фінансування української держави.

У Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні - якщо Конгрес затягуватиме голосування, виникнуть проблеми з підтримкою Києва і в економічній, і в гуманітарній сферах. Дипломати закликали американський парламент якомога швидше ухвалити рішення.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини США Конгрес США військова допомога новини України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

13:57 Світ
50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

13:38 Світ
Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

13:28 Світ
Всі головні новини

Останні новини

15:17

Завдяки перевіркам ДАСУ до бюджету повернули 6,4 млрд грн - Басалаєва

15:13

Вийти живими надзвичайно складно: екскомандир "Айдару" розкрив втрати в Авдіївці

14:54

"Не чув менше ста тисяч": Арахамія заговорив про розкриття втрат ЗСУ у війні

14:42

Гороскоп на завтра 27 січня: Близнюкам - непроханий гість, Козорогу - напруга з коханим

14:40

Орбан "дістав" Євросоюз: "друг Путіна" отримає ляпас через Україну - Politico

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

14:39

Ексдружина Остапчука шукатиме нового коханого на романтичному шоу

14:06

Додають відразу 20 років: візажист назвав популярні помилки в макіяжі

13:57

Церковне свято 27 січня: день, коли витрачати гроші під забороною

13:57

"Немає успіхів у сторін": у ФРН оцінили ситуацію на фронті й дали тривожний прогноз

Реклама
13:50

Російська перешита блогерка назвала Віру Брежнєву ескортницею

13:50

"Ви приколюєтеся": Алхім спробувала виправдатися за скандал у ХмельницькомуВідео

13:38

50 мільярдів євро для України: в ЄС розповіли, коли буде ухвалено рішення

13:28

Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

13:02

Загроза захоплення Авдіївки: генерал попередив про новий план наступу росіян

12:59

"Показати свідомість": Коля Серга жорстко висловився про мобілізацію блогерів

12:54

ЗСУ пішли вперед на Запоріжжі: вибили окупантів і захопили нові рубежі

12:19

"Україна в НАТО в обмін на Крим і Донбас": у Путіна вибухнули заявою

11:51

Де знаходиться серія паспорта на id карті: нескладна відповідь на загадку

11:44

ЗСУ "покришили" сотні росіян: бригадний генерал розкрив подробиці боїв на півдні

11:35

Джессіка Біл поділилася дивною звичкою в душі

Реклама
11:34

У день падіння Іл-76 мав відбутися один із найбільших обмінів полоненими - ГУРВідео

11:29

Диктатор КНДР Кім Чен Ин може атакувати Південну Корею найближчими місяцями - NYT

11:05

Лише одна людина з 10 впорається: потрібно знайти 5 ягід чорниці серед гори овочів

10:56

Смачніший, ніж м'ясний: простий рецепт пісного грибного борщу від Тетяни Литвинової

10:48

Загроза для Авдіївки: у ЗСУ розповіли про підготовку РФ масованого штурму

10:31

Чому в Польщі не євро: проста відповідь на заплутане запитання

10:30

Біля Авдіївки - 40 тисяч окупантів: РФ посилить штурми міста - ISW

10:23

"Ми допоможемо Україні перемогти": у США розкрили стратегію у війні з Росією

09:46

"Затримки відбиваються на фронті": Данілов про ризики припинення допомоги США Україні

09:40

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: США розслідують НП у взаємодії з Україною - Держдеп

09:21

Стоянов підігрів чутки про розлучення з Кухар: видала необережна фраза

09:19

Сили оборони України просунулися на трьох ділянках фронту: у ISW дізналися деталі

08:45

Виплати переселенцям зменшаться: Верещук заявила про вимогу партнерів України

08:23

Північна Корея готова воювати з Південною, але вагається з одної причини – Bloomberg

08:20

Велика Британія закликала подвоїти допомогу Україні

08:10

Допомога США для України під загрозоюПогляд

07:31

РФ тестує реакцію світу: окупанти розширюють застосування хімізброї в Україні – ISW

06:46

"Постраждають люди": у Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні

06:10

Чому Туреччина розблокувала вступ Швеції до НАТО?Погляд

05:30

Зав'язуйте вузли та читайте замовляння: як позбутися всіх проблем одним ритуаломВідео

Реклама
04:25

Як почистити навушники, щоб вони звучали як нові: 5 простих кроків

03:37

Путін хоче назавжди відтяпати 18% української землі, але готовий на "поступки" - Bloomberg

03:05

Вдова засновника Playboy Х'ю Хефнера розкрила його останні слова перед смертю

02:05

Ексчоловіка Віри Брежнєвої НАБУ оголосило в розшук

02:02

Француженки кидають перед сном зубчик часнику в унітаз: що це дає

01:37

Якщо США не допомагатимуть Україні у війні, хто їх зможе замінити: відповідь аналітика

00:18

Тоня Матвієнко виставила каблучку покійної мами на аукціон

25 січня, четвер
23:59

"Є шанси вийти з-під впливу Росії": Жданов розповів, чи нападе РФ на Вірменію

23:26

Співачка KOLA вперше показала фото із весілля у Празі: чи є на них наречений

23:17

Чорнявий і пухкенький: як виглядає син путініста Баскова від першого шлюбу

Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Свята
Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти