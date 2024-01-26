Критичний момент і план Б: допомога Україні від США під загрозою зриву - The Guardian

Якщо Конгрес США не вирішить питання з підтримкою України, солдати ЗСУ ризикують залишитися без боєприпасів - будуть глобальні наслідки, пишуть журналісти.

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Потрібно докласти всіх зусиль, щоб ініціативи для допомоги Україні були ухвалені - сенатор / Колаж: Главред, фото: Посольство України в США, УНІАН

Перемовини Демократичної та Республіканської партій США щодо питання безпеки кордону з Мексикою, від результатів яких залежить подальша підтримка України, під загрозою зриву. Якщо голосування в Конгресі не відбудеться, доведеться приступати до плану Б. Про це заявив другий республіканець у Палаті представників, сенатор Джон Тун.

Як повідомляє The Guardian, настав критичний момент у питанні перемовин, спрямованих на ухвалення Конгресом законопроекту щодо допомоги Україні. Якщо дискусії будуть провальними, доведеться переходити до альтернативних варіантів підтримки Києва.

"Ми перебуваємо в критичному моменті, і ми повинні докласти усіх зусиль, щоб зробити це (узгодити рішення - ред.). І якщо ми не зможемо цього зробити, тоді ми перейдемо до плану Б. Принаймні, все ще робляться спроби досягти рішення, яке б задовольнило багатьох республіканців", - сказав Тун. відео дня

У матеріалі зазначено, що у разі неухвалення законопроєкту будуть глобальні наслідки. Бійці ЗСУ ризикують залишитися без боєприпасів.

Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що "майбутнє війни в Україні та безпека західної демократії" залежать від того, чи знайдуть компроміс американські законодавці.

Позиція Республіканської партії

Як пишуть журналісти, лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел на приватній зустрічі заявив своїм колегам, що "час і політична воля для ухвалення двопартійної угоди про кордон закінчуються, а республіканці не повинні підривати наміри Трампа зосередити свою кампанію в Білому домі на питаннях імміграції".

При цьому Макконнел також наголосив на прихильності до домовленості з демократами щодо кордону та допомоги Києву під час обіду зі своїми однопартійцями 25 січня.

Допомога Україні від США

Демократична і Республіканська партії США декілька тижнів не можуть домовитися про ухвалення пакету законопроєктів, яким передбачено, зокрема, допомогу Україні в розмірі понад 61 мільярд доларів. Раніше Джо Байден провів зустріч із лідерами Конгресів, на якій було досягнуто прогресу. Тоді лідер республіканців Мітч Макконел сказав, що законодавці можуть проголосувати "вже наступного тижня". Проте голосування поки що так і не відбулося.

У США поки що більше немає грошей для допомоги Україні, сказав міністр оборони Ллойд Остін. Штати не можуть надавати Києву ракети і боєприпаси на рівні 2023 року, доки Конгрес не ухвалить закони, спрямовані на продовження фінансування української держави.

У Держдепі попередили про наслідки затягування допомоги Україні - якщо Конгрес затягуватиме голосування, виникнуть проблеми з підтримкою Києва і в економічній, і в гуманітарній сферах. Дипломати закликали американський парламент якомога швидше ухвалити рішення.

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