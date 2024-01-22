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РФ скликала Радбез, щоб поскаржитися на допомогу Україні: в ООН їй влупили ляпаса

Андрій Ганчук
22 січня 2024, 22:30
Країна-окупант Росія лицемірно вирішила у Раді Безпеки ООН "поскаржитися" на військову допомогу Україні, яку надають союзники державі для захисту.
Кислиця, Росія
Постпред України в ООН Кислиця та його колеги рознесли Росію за лицемірство / Колаж Facebook С. Кислиця, УНІАН

Агресор Росія скликала засідання Ради Безпеки ООН, щоб "обговорити" постачання озброєнь Києву для відбиття нападу російських окупантів. Москва допомогу постійно "засуджує". Україна і близько півсотні країн цивілізованого світу вказали на лицемірство російської держави і поставили її на місце.

Як повідомляє Укрінформ, у понеділок, 22 січня, Україна і близько півсотні держав зробили заяву про лицемірство Росії. Послання зачитав постпред України в ООН Сергій Кислиця.

"Сьогоднішнє засідання є ще однією спробою Російської Федерації відвернути увагу від своєї агресивної війни проти України і посиленої кампанії систематичних повітряних ударів, які вбивають мирних жителів і руйнують критично важливу інфраструктуру", - зазначено заяву.

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В Організації об'єднаних націй також акцентували увагу на тому, що Україна намагається захищатися від агресії Москви, тоді як росіяни атакують країну і зброєю інших держав.

Автори заяви засудили підтримку розв'язаної Росією агресивної війни проти України з боку таких країн, як Іран, Білорусь і КНДР. Північна Корея і РФ порушили низку резолюцій ООН щодо постачання зброї. Є чіткі докази того, що Іран, всупереч резолюціям, передавав ударні безпілотники Росії.

Крім того, країни цивілізованого світу закликали всі держави не постачати будь-які озброєння Росії і не надавати їй будь-яку підтримку. При цьому Москву і її так званих союзників просять виконати резолюції Радбезу ООН.

"Ми повинні забезпечити відповідальність за серйозні злочини за міжнародним правом, вчинені на території України, а також забезпечити правосуддя для всіх жертв і запобігти майбутнім злочинам", - підкреслюється в заяві, яка підписана країнами ЄС, Австралією, Ізраїлем, Японією, Молдовою, Маршалловими островами, Новою Зеландією, Південною Кореєю і США.

Війна Росії проти України

Велика війна триватиме, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. На його думку, глава Кремля Володимир Путін "хоче" досягти панування в Європі і окупувати пострадянські держави. У такій ситуації Україна повинна отримувати все більш високотехнологічну зброю.

У Байдена озвучили похмурий прогноз щодо війни - американські журналісти з посиланням на помічників президента США написали, що якщо Конгрес не вирішить питання щодо допомоги Україні, російські окупанти можуть виграти війну протягом декількох тижнів або місяців. У такій ситуації союзники Штатів можуть переосмислити свої відносини з Вашингтоном.

У Путіна планують "великий наступ" у чотирьох областях, вважають журналісти Financial Times. Загарбники хочуть повністю взяти Донбас, Запорізьку та Херсонську області. Не виключені спроби наступу на Харків або Київ.

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