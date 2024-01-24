У США більше нема грошей для допомоги Україні - Пентагон

Ллойд Остін заявив, що США не можуть постачати Україні ракети та боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому.

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У США закінчилися гроші на допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: defense.gov, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

У США закінчили гроші, які були виділені для військової допомоги України. Через відсутність грошей Вашингтон не може постачати Києву ракети та боєприпаси на тому рівні, що рік тому. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін на щомісячній конференції 50 країн, що координують підтримку України, повідомляє Associated Press.

Глава Пентагону закликав інші країни надати більше систем ППО та перехоплювачів.

"У США скінчилися гроші для допомоги Україні, і ми не в змозі поставляти Києву ракети і боєприпаси на тому ж рівні, що і рік тому. Я закликаю цю групу копати глибше, щоб надати Україні більше життєво важливих наземних систем протиповітряної оборони і перехоплювачів", - сказав Ллойд Остін. відео дня

Його помічниця з міжнародних справ Селеста Валландер зазначила, що Міноборони України щодня отримує звіти про брак озброєння та боєприпасів в українських підрозділах.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Байден зробив важливу заяву для України. Президент США після зустрічі з американськими конгресменами зазначив, що Конгрес може прийняти позитивне рішення про допомогу Україні.

Водночас у Держдепі повідомили, що США не надаватимуть військову допомогу Україні на рівні 2022-23 років. Вони прагнуть допомогти нашій країні побудувати власну військово-промислову базу, щоб країна могла самостійно виробляти озброєння.

Раніше експерт розповів, за яких умов допомога припиниться у 2024 році. Микола Маломуж розповів, чи скоротиться допомога Україні з боку США в 2024 році або взагалі може припинитися.

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