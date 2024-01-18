Скільки Україна спокійно проживе без допомоги Заходу: у Раді зробили прогноз

Січень Україна почала з деякою економією, держава розраховує, що буде використовувати західну допомогу в другому кварталі, сказала Роксолана Підласа.

https://glavred.net/politics/skolko-ukraina-spokoyno-prozhivet-bez-pomoshchi-zapada-v-rade-sdelali-prognoz-10534178.html Посилання скопійоване

Перший транш може надходити в березні, якщо США ухвалять законопроект про допомогу Україні - нардепка / Колаж : Главред, фото: УНІАН

Україна зможе спокійно пройти перший квартал 2024 року без надходжень грошових коштів від країн-партнерів на Заході. Проте держава розраховує, що допомога буде надана, і в другому кварталі, в березні, її можна буде використовувати. Про це заявила очільниця Комітету з питань бюджету ВР Роксолана Підласа.

Як повідомляють у пресслужбі Верховної Ради, вона розповіла про те, що Україна зможе спокійно пройти перший квартал без фінансової допомоги від Заходу.

"Січень держава почала з певною економією, і ці кошти зараз використовуються. Також деякі надходження державного бюджету, заплановані на 2024 рік, будуть наближені і в першому кварталі, наприклад, буде сплачена частина чистого прибутку, яку НБУ перераховує до держбюджету", - зазначила Підласа. відео дня

Також вона акцентувала увагу на тому, що Міністерство фінансів буде активно розміщувати військові облігації, щоб приватний капітал допомагав фінансувати соціальні та гуманітарні витрати держави.

"Тобто ми ретельно продумали "план Б" на перший квартал, підготувалися, і все працює. Зобов'язання перед громадянами уряд виконує, всі соціальні виплати і зарплати бюджетникам будуть виплачені", - сказала депутатка.

Україна очікує на допомогу від Заходу у другому кварталі

Нардепка зазначила, що Київ активно працює над тим, щоб допомога була надана вже в другому кварталі. За оптимальних умов на початку березня держава отримає перший транш.

"Якщо вже в лютому ухвалять допомогу США, то на початку березня ми отримаємо перший транш. Крім того, на нас чекає перегляд програми з МВФ і транш від Фонду також на початку березня, і я дивлюся на ситуацію зі стриманим оптимізмом", - вважає Підласа.

Крім того, вона стверджує, що є запасний план у разі блокування виділення Україні допомоги від ЄС у розмірі 50 мільярдів євро.

"Це може бути не централізований загальноєвропейський фонд, з якого надаються кошти Україні, а так званий фонд найбільших столиць, адже головними донорами ЄС є багаті такі країни, як Німеччина, Франція і т.п. Вони можуть безпосередньо допомагати Україні, надаючи бюджетну підтримку. Над таким варіантом наш уряд теж працює", - підкреслила Роксолана Підласа.

Допомога Україні від Заходу

Глава Білого дому Джо Байден провів зустріч з лідерами Конгресу з питання допомоги Україні. Під час перемовин представники Демократичної та Республіканської партії досягли прогресу. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнел припустив, що пакет законопроектів за допомогою Києву можуть розглянути уже наступного тижня.

Євросоюз готовий піти на поступки Угорщині заради допомоги Україні в €50 млрд, раніше написали журналісти Financial Times. На думку журналістів, Угорщині нададуть право вирішувати питання щодо надання Києву підтримки у 2025 році.

У Байдена попередили про небезпеку зриву допомоги Україні - представник Білого дому Джон Кірбі вважає, що якщо США припинять допомагати Києву, так само зроблять й інші держави. Підтримка України - суверенне право кожної країни.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.