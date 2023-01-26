В Інституті вивчення війни вважають - російська пропаганда намагається заспокоїти росіян. Але реально в Кремлі знають високий потенціал західних танків в руках ЗСУ.

Кремль "замилює" очі росіянам з приводу могутності західних танків в руках ЗСУ - ISW / https://ua.depositphotos.com

Кремль і підконтрольні йому пропагандисти з блогерами намагалися применшити значення західних постачань танків в Україну − вважаючи ці системи реальною загрозою агресорським планам Росії. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Той факт, що Кремль і російські блогери не оцінювали передачу бронетехніки, яка дійсно могла б допомогти майбутнім українським контрнаступальним операціям, як ескалацію, говорить про те, що Кремль і російський інформаційний простір продовжують вибирати, які системи розглядати як ескалацію", - йдеться у звіті.

Далі, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив - постачання Заходом танків Україні є "повним провалом з точки зору технологічних аспектів" і що існує "явна переоцінка потенціалу, який ці танки додадуть ЗСУ".

Як пишуть американські аналітики, Кремль і кремлівські клеврети, схоже, в даному випадку більше стурбовані тим, щоб знизити потенційні побоювання з приводу наслідків, аніж підживленням ескалації україно-російської війни західною стороною.

Нагадаємо, американське видання Politico 24 січня повідомило відомості про те, що Штати розглядають можливість поставити Україні близько 30 танків Abrams. У Пентагоні сказали журналістам, що Вашингтон ніколи не відмовлявся від обговорень про постачання Україні таких танків.

Журналісти Reuters зазначали, що Штати можуть поставити Україні танки Abrams протягом найближчих місяців. Як припустили в німецькій пресі, рішення Вашингтона спрямоване на створення мотивації для Німеччини на передачу Україні танків Leopard 2.

25 січня 2023 року президент США Джо Байден заявив - Пентагон прийняв рішення відправити Україні 31 танк Abrams M1.

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