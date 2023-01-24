Потужна танкова допомога Заходу: США і Нідерланди можуть дати Києву до 48 Leopard 2 і Abrams

Нідерланди готові купити у Німеччини орендовані танки Leopard 2, щоб згодом подарувати їх Україні, сказав глава уряду Марк Рютте.

Україна може отримати 18 Leopard 2 і близько 30 Abrams / Колаж Bundeswehr, Вікіпедія

США і Нідерланди розглядають можливості посилити Україну танками Abrams і Leopard 2. Вашингтон може передати Києву близько 30 своїх танків, а Амстердам – 18. Для реалізації ідеї голландці готові купити орендовані у німців Leopard і подарувати їх українській державі.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів про те, що Амстердам вивчає можливість покупки орендованих у ФРН танків Leopard 2, щоб потім передати їх Україні в якості подарунка.

"Ми взяли їх (танки Leopard 2) в оренду (у Німеччині), отже, ми можемо їх купити. Отже, ми можемо їх подарувати (Україні)", - зазначив він.

За його словами, танки можна купити в більш великому пакеті разом з іншими країнами – з Фінляндією і Португалією. Рішення наразі не ухвалено.

США можуть передати Україні близько 30 Abrams

Два американських чиновника анонімно розповіли Politico про те, що вже цього тижня у Вашингтоні можуть оголосити про постачання танків Abrams в Україну. Йдеться про приблизно 30 бойових машини.

Також інсайдери видання підкреслили, що Міноборони США ніколи не відмовлялося від розгляду питання постачань своїх танків Україні.

Танки Leopard 2 для України

Німецьке видання Spiegel 24 січня повідомило, що Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після місяців коливань ухвалив рішення про передачу Україні танків Leopard 2.

Києву відправлять як мінімум роту таких танків. Крім того, Берлін дозволить іншим країнам постачати Україні Leopard 2.

Журналісти ABC News раніше розповіли, що країни Заходу готові відправити Україні близько 100 танків Leopard 2.

Вони домовилися про такі постачання ще на засіданні Рамштайн-8. Танки можуть передати Польща, Фінляндія, Іспанія, Нідерланди та Данія.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що Україна отримає декілька сотень танків.

Як підкреслив чиновник, танки є важливою складовою для відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року.

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