Україна отримає десятки Abrams: нові подробиці танкової угоди

Західні танки можуть допомогти Україні повернути собі частину території, яку окупувала РФ.

ЗСУ отримають танки Abrams / Defense.gov/Joshua Taeckens

З'явилися подробиці анонсованої раніше передачі Україні американських танків M1 Abrams.

Таке рішення американської адміністрації може бути пов'язане з угодою з Німеччиною, для того, щоб мотивувати Берлін схвалити і почати поставки танків Leopard 2. При цьому в Україну можуть бути передані 30 танків M1 Abrams, повідомляє Reuters.

Як уточнюється з посиланням на неназвані джерела, американські танки можуть потрапити в Україну вже в найближчі місяці.

Західні танки можуть допомогти Україні повернути собі частину території, яку окупувала РФ, а також зміцнять оборону напередодні ймовірного наступу загарбників.

Єдина причина, по якій Вашингтон погодився відправити свої танки в Україну – мотивація для Німеччини. Раніше Берлін заявляв, що відправить свої танки Києву тільки після того, як це зроблять американці, нагадав експерт з оборони з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Марк Канчіан.

У свою чергу анонімне джерело Reuters зазначило, що рішення США про постачання M1 Abrams є частиною угоди з німцями і призведе до того, що Україна почне отримувати Leopard 2.

"Танки - це важлива можливість, і якби для цього знадобилося лідерство США, то це те, що ми були готові зробити", — додало джерело.

Танк M1 Abrams M1 Abrams-основний бойовий танк США. Серійно випускається з 1980 року. Стоїть на озброєнні армії і морської піхоти США, а також Збройних сил Єгипту, Австралії, Марокко і ряду близькосхідних держав. Названий на честь генерала Крейтона Абрамса. М1 "Абрамс" в даний час є одним з найбільш важких танків, його бойова маса перевищила 62 т. За роки існування танк отримав безліч модернізацій. Він став першим танком, оснащеним протитанковим снарядом з збідненим ураном, здатним пошкодити будь-яку іншу бронетехніку іноземних армій. М1 Abrams оснащений балістичною системою управління вогнем, в основний приціл навідника GPS вбудований лазерний далекомір і тепловізійний прилад. Передбачена газова система захисту від пожеж і детонації боєкомплекту при підбитті танка. Озброєння М1 Abrams відрізняється від різних версій. В оригінальній версії використовувалася 105-мм нарізна танкова гармата M68 з можливістю розміщення 55 снарядів, а в модернізаціях M1A1 і M1A2 використовується 120 мм гладкоствольна танкова гармата M256.

З додаткового озброєння танк оснащується трьома кулеметами, екіпаж також може зберігати всередині вежі гвинтівки типу M16 або карабіни M4.

Раніше повідомлялося про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки 10 танків Abrams. З такою ініціативою виступив президент США Джо Байден.

На такий крок він може піти з метою розблокувати поставки танків Україні з інших країн.

Пізніше з'явилася інформація про те, що федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц після декількох місяців коливань прийняв рішення про передачу танків Leopard Україні. Німеччина відправить Києву як мінімум одну роту танків Leopard 2A6. Інші країни також отримають дозвіл від Берліна на відправку бойових машин.

Як повідомляє Spiegel, згідно з даними журналістів, Німеччина передасть мінімум одну роту танків Leopard 2A6.

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