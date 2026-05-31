Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

Дар'я Пшеничник
31 травня 2026, 10:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Протягом червня міністерства та обласні адміністрації (ОВА) мають оновити критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих.

Мобилизация, Резерв
Зміни в мобілізації та нові правила бронювання / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

відео дня
  • Уряд підвищує вимоги до бронювання
  • Бізнесу переглянуть статус критичності
  • Мобілізація перейде на контрактну модель

В Україні стартує черговий етап перегляду правил бронювання та підготовка до масштабної реформи мобілізації. Частину рішень уряд уже ухвалив наприкінці травня, інші - залишаються невідомими до офіційної презентації. Проте контури майбутніх змін уже окреслені. Про це пише РБК-Україна.

Оновлені вимоги до бронювання

Кабінет міністрів підвищив пороги середньої зарплати, які визначають можливість підприємства отримати статус критично важливого. Для більшості компаній цей показник тепер становить 25 941 грн, а для бізнесу на прифронтових територіях - 21 618 грн.

Одночасно уряд прибрав можливість збільшувати квоти за рахунок працівників, що працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку: таких людей відтепер враховують лише за основним місцем роботи. Це має зупинити практику штучного розширення штатів заради додаткових місць для броні.

Перегляд критичності підприємств

У червні міністерства та обласні адміністрації мають оновити критерії, за якими бізнес отримує статус критично важливого. Усі зміни узгоджуватимуть із Міноборони та Мінекономіки. Після затвердження нових правил підприємства матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус і переоформити бронювання співробітників. Чинні відстрочки залишаються дійсними на весь перехідний період, тож ризику втратити персонал негайно немає.

Що відомо про реформу мобілізації

Паралельно готується реформа мобілізації, яку анонсували на початку травня. Хоча остаточний документ ще не оприлюднили, публічні заяви керівництва держави та інформація з презентації Міноборони для депутатів дозволяють зрозуміти основні напрямки.

Планується підвищення базового грошового забезпечення: мінімальна виплата для всіх військових має зрости з 20 до 30 тисяч гривень, а командири отримають додаткове збільшення. Для бійців на передовій передбачають рекордні доплати - від 20 до 40 тисяч гривень за кожен день бойових дій. У піхотних підрозділах місячні суми можуть сягати 400 тисяч гривень, насамперед у механізованих, десантно-штурмових та морських піхотних частинах.

Ще один елемент реформи - перехід до контрактної системи. Замість безстрокової служби пропонують запровадити контракти з визначеними термінами: від шести до дев’яти місяців для військових, які повертаються після звільнення за станом здоров’я, десятимісячні - для тих, хто вже служить, та контракти від двох років для нових добровольців.

Для поранених передбачать коротші строки, а після завершення служби - гарантований період відпочинку.

Питання звільнення також залишається частиною реформи. Повна демобілізація буде можлива лише після завершення війни, але держава готує критерії для тих, хто провів на фронті тривалий час. Очікується, що перші звільнення раніше мобілізованих можуть розпочатися у 2026 році.

Які можуть бути наслідки нових правил бронювання для працівників-сумісників

Главред писав, що за словами Нікіти Муренка, одне з нововведень передбачає, що працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер враховуватимуться у загальній квоті бронювання підприємства лише один раз — за основним місцем роботи.

Тому ситуація з працівниками, які працюють за сумісництвом, наразі залишається незрозумілою. Він пояснив, що остаточні висновки можна буде робити лише після офіційного оприлюднення документа. Якщо ж у ньому буде передбачено, що бронювання можливе виключно за основним місцем роботи, то, на його думку, це виглядатиме "абсурдно".

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Реформа армії - останні новини за темою

Президент Володимир Зеленський анонсував реформи системи грошового забезпечення та контрактів у ЗСУ, зокрема підвищення зарплат військовим до 30 тисяч гривень і більше для фронтовиків, а також введення спеціальних контрактів для піхоти з виплатами до 400 тисяч гривень, що має стати ключовим елементом масштабної реформи армії. Вже в червні очікуються перші результати цих змін для солдатів та командирів оборони.

За даними "Української правди", система бойових виплат готується за моделлю "10/20/40", де 10 тисяч гривень на день виплачується просто за перебування на позиції, 20 тисяч - за штурмові дії і 40 тисяч - за активні операції наступу. Також передбачено контрактну службу з чіткими строками від 10 місяців для бойових військових до 2 років для тилових, з можливістю демобілізації або відстрочки після закінчення, що доповнює сучасну модель з підвищенням умов грошового забезпечення.

Як раніше повідомляв Главред, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський детально описав динаміку бойових дій і нагадав про плани військового керівництва впровадити систему чітких контрактів із ротаціями, а також оновлену модель виплат.

Вас може зацікавити:

Про джерело: РБК-Україна

РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
мобілізація Бронь від мобілізації
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:51Україна
Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

10:21Україна
РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:49Війна
Реклама

Популярне

Більше
Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Китайський гороскоп на сьогодні, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Останні новини

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

09:49

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

Реклама
09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

Реклама
03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

Реклама
17:29

У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти