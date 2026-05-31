Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

Протягом червня міністерства та обласні адміністрації (ОВА) мають оновити критерії, за якими підприємства отримують статус критично важливих.

Зміни в мобілізації та нові правила бронювання

Головне з новини:

Уряд підвищує вимоги до бронювання

Бізнесу переглянуть статус критичності

Мобілізація перейде на контрактну модель

В Україні стартує черговий етап перегляду правил бронювання та підготовка до масштабної реформи мобілізації. Частину рішень уряд уже ухвалив наприкінці травня, інші - залишаються невідомими до офіційної презентації. Проте контури майбутніх змін уже окреслені. Про це пише РБК-Україна.

Оновлені вимоги до бронювання

Кабінет міністрів підвищив пороги середньої зарплати, які визначають можливість підприємства отримати статус критично важливого. Для більшості компаній цей показник тепер становить 25 941 грн, а для бізнесу на прифронтових територіях - 21 618 грн.

Одночасно уряд прибрав можливість збільшувати квоти за рахунок працівників, що працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку: таких людей відтепер враховують лише за основним місцем роботи. Це має зупинити практику штучного розширення штатів заради додаткових місць для броні.

Перегляд критичності підприємств

У червні міністерства та обласні адміністрації мають оновити критерії, за якими бізнес отримує статус критично важливого. Усі зміни узгоджуватимуть із Міноборони та Мінекономіки. Після затвердження нових правил підприємства матимуть час до 1 вересня, щоб підтвердити свій статус і переоформити бронювання співробітників. Чинні відстрочки залишаються дійсними на весь перехідний період, тож ризику втратити персонал негайно немає.

Що відомо про реформу мобілізації

Паралельно готується реформа мобілізації, яку анонсували на початку травня. Хоча остаточний документ ще не оприлюднили, публічні заяви керівництва держави та інформація з презентації Міноборони для депутатів дозволяють зрозуміти основні напрямки.

Планується підвищення базового грошового забезпечення: мінімальна виплата для всіх військових має зрости з 20 до 30 тисяч гривень, а командири отримають додаткове збільшення. Для бійців на передовій передбачають рекордні доплати - від 20 до 40 тисяч гривень за кожен день бойових дій. У піхотних підрозділах місячні суми можуть сягати 400 тисяч гривень, насамперед у механізованих, десантно-штурмових та морських піхотних частинах.

Ще один елемент реформи - перехід до контрактної системи. Замість безстрокової служби пропонують запровадити контракти з визначеними термінами: від шести до дев’яти місяців для військових, які повертаються після звільнення за станом здоров’я, десятимісячні - для тих, хто вже служить, та контракти від двох років для нових добровольців.

Для поранених передбачать коротші строки, а після завершення служби - гарантований період відпочинку.

Питання звільнення також залишається частиною реформи. Повна демобілізація буде можлива лише після завершення війни, але держава готує критерії для тих, хто провів на фронті тривалий час. Очікується, що перші звільнення раніше мобілізованих можуть розпочатися у 2026 році.

Які можуть бути наслідки нових правил бронювання для працівників-сумісників

Главред писав, що за словами Нікіти Муренка, одне з нововведень передбачає, що працівники, які працюють за сумісництвом, відтепер враховуватимуться у загальній квоті бронювання підприємства лише один раз — за основним місцем роботи.

Тому ситуація з працівниками, які працюють за сумісництвом, наразі залишається незрозумілою. Він пояснив, що остаточні висновки можна буде робити лише після офіційного оприлюднення документа. Якщо ж у ньому буде передбачено, що бронювання можливе виключно за основним місцем роботи, то, на його думку, це виглядатиме "абсурдно".

Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Про джерело: РБК-Україна РБК-Україна — українське інформаційне агентство. Засноване 2006 року як підрозділ російського медіахолдингу РБК (скорочення від "РосБізнесКонсалтинг"), але 2010 року агенція "РБК-Україна" вийшла зі складу російського холдингу, а 2015-го повністю перейшла під контроль українського медіабізнесмена Йосипа Пінтуса. 29 січня 2016 року російський холдинг "РБК" намагався оскаржити в суді використання бренду "РБК", проте програв справу. З квітня 2014 року ІА "РБК-Україна" позиціонується як незалежна компанія, яка не має стосунку до російської структури, пише Вікіпедія.

