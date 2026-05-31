Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

Анна Косик
31 травня 2026, 11:51
google news Підпишіться
на нас в Google
Одна з європейських країн надала допомогу Україні, щоб посилити захист мирного населення.
IRIS-T, Ту-95
Україна не має достатньо засобів, щоб відбивати російські атаки / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Генштаб ЗСУ

Що повідомив Зеленський:

  • РФ запустила по Україні за 7 днів більше 3 тисяч повітряних цілей
  • Німеччина передала Україні пускову установку IRIS-T
  • Україна розраховує на підтримку США та Європи у посиленні ППО

Країна-агресорка Росія за останній тиждень випустила понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, усі ці удари були спрямовані на звичайну цивільну інфраструктуру – житлові будинки та енергетику.

відео дня

"Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - наголосив глава держави.

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення
IRIS-T / Інфографіка: Главред

Зеленський додав, що в України є вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Також є нові внески по програмі PURL.

"Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України. Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною",- підсумував президент.

Яка нова мета російських ударів по Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, останнім часом Росія почала завдавати більш масованих та кривавих атак по Києву та усій Україні. А все тому, що РФ таким чином діє у безвиході.

У лавах політичного керівництва РФ почалася паніка. Росія дуже активно намагається відновити паритет і знову здобути перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 30 травня на Рівненщині пролунали потужні вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу. Поблизу обласного центру в небо здійнявся густий дим.

Раніше російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти цивільної залізничної інфраструктури України. Внаслідок удару по Запоріжжю загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад.

Напередодні, внаслідок влучання ворожого безпілотника у Запоріжжі по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Володимир Зеленський ракетний удар IRIS-T атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

14:06Україна
Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:32Синоптик
РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Останні новини

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

13:24

Любовний гороскоп з 1 по 7 червня: Терезам — емоції, Скорпіонам — образи

13:17

Сніданок з трьох інгредієнтів за 20 хвилин - рецепт простіше простого

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
13:00

Путініст Джиган розповів, як спровокував оголену Собчак у сауні

12:39

У кухонних шухлядах буде чистота й ідеальний порядок: допоможе простий трюк з фольгою

12:32

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:31

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овнам — заробіток, Тельцям — спокій

Реклама
12:29

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

09:49

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

Реклама
08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

Реклама
19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти