РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

Одна з європейських країн надала допомогу Україні, щоб посилити захист мирного населення.

Україна не має достатньо засобів, щоб відбивати російські атаки

Що повідомив Зеленський:

РФ запустила по Україні за 7 днів більше 3 тисяч повітряних цілей

Німеччина передала Україні пускову установку IRIS-T

Україна розраховує на підтримку США та Європи у посиленні ППО

Країна-агресорка Росія за останній тиждень випустила понад 2300 ударних дронів, майже 1560 керованих авіаційних бомб і 108 ракет різних типів по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, усі ці удари були спрямовані на звичайну цивільну інфраструктуру – житлові будинки та енергетику.

"Щодня ми працюємо, щоб захисту від російського терору було більше. Вчора ми отримали нову пускову установку IRIS-T. Дякуємо Німеччині за постійний внесок у захист людей. Тисячі й тисячі життів вдалося зберегти завдяки такій сильній підтримці. Але ми також потребуємо ракет до систем ППО, щоб мати достатньо можливостей відбивати російські атаки", - наголосив глава держави.

Зеленський додав, що в України є вагомі домовленості зі Швецією – новий пакет підтримки, зокрема на посилення нашої авіації бойовими літаками Gripen. Також є нові внески по програмі PURL.

"Розраховуємо і на США, і на європейських партнерів. Саме антибалістичний захист – один із ключових пріоритетів для України. Сильна ППО може дати більше захисту для наших людей і позбавити Росію останньої переваги. Дякую всім партнерам, хто допомагає, хто готовий дієво реагувати на спроби Москви розширювати та ескалувати свою війну. Дуже важливо, щоб там було розуміння: обирати війну – матиме наслідки. Вдячний усім, хто з Україною",- підсумував президент.

Яка нова мета російських ударів по Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, останнім часом Росія почала завдавати більш масованих та кривавих атак по Києву та усій Україні. А все тому, що РФ таким чином діє у безвиході.

У лавах політичного керівництва РФ почалася паніка. Росія дуже активно намагається відновити паритет і знову здобути перевагу, зокрема у сфері безпілотних систем.

Нагадаємо, Главред писав, що 30 травня на Рівненщині пролунали потужні вибухи. Перед цим в області оголошували повітряну тривогу. Поблизу обласного центру в небо здійнявся густий дим.

Раніше російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти цивільної залізничної інфраструктури України. Внаслідок удару по Запоріжжю загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад.

Напередодні, внаслідок влучання ворожого безпілотника у Запоріжжі по території одного з об'єктів промислової інфраструктури, виникла пожежа. Смертельно поранено одного чоловіка. Ще один отримав травми.

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

