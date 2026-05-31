Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив, що російська армія неодноразово атакувала область упродовж доби.

Атака дронів на Житомирщину 31 травня / Колаж: Главред, фото: ДСНС Житомирщини

Дрони РФ пошкодили інфраструктуру Житомирщини

Коростень накрили вибухи перед завершенням тривоги

Овруч залишився без світла після ударів

Житомирщина провела ніч і ранок 31 травня під масованими ударами російських БпЛА. Найбільше постраждали Коростенський район та Овруцька громада, де зафіксовані пошкодження критичної та цивільної інфраструктури, а також виробничих об’єктів. Станом на ранок інформації про поранених чи загиблих не надходило. Про це пише Суспільне.

Коростень: вибухи перед завершенням тривоги

У Коростені зранку пролунала серія вибухів, після яких над містом піднявся густий дим. Про ситуацію розповіла заступниця міського голови Наталія Чижевська.

"Сьогодні всю ніч у Коростені були тривоги, було неспокійно. А остання ранкова тривога - буквально за кілька хвилин перед її завершенням пролунали кілька вибухів і в результаті над містом видно дим. Очевидно є пошкодження інфраструктури. Станом на 11:00 чути як їдуть машини служб швидкого реагування. Наразі більше інформації немає", - зазначила чиновниця.

Куди цілив ворог

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко підтвердив, що російська армія неодноразово атакувала область упродовж доби. Він зазначив, що удари припали на об’єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі.

"Під ударом були об'єкти критичної інфраструктури та цивільні виробництва в Коростенському районі. Наразі інформація про загиблих та постраждалих відсутня", - зазначив він.

Бунечко також повідомив, що пожежі, які виникли після обстрілів, рятувальники ДСНС ліквідували оперативно, попри ризик повторних атак. Тривають роботи з усунення наслідків та обстеження територій.

Яка громада на Житомирщині залишилась без світла

В Овруцькій громаді після нічної атаки зникло електропостачання. За словами міського голови Івана Коруда, відновлення може зайняти тривалий час. У громаді розгорнули Пункти незламності - у приміщенні міської ради, центральній бібліотеці та старостинських округах.

У повідомленні міськради частину тексту подано без змін:

"Фахівці енергетичної галузі працюють у посиленому режимі та роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання електроенергії до ваших домівок", - зазначив Коруд.

Жителям рекомендують звертатися до старост, а в Пунктах незламності можна зарядити телефони, перепочити та скористатися інтернетом.

У ДСНС Житомирської області поділилися кадрами ліквідації наслідків ворожої атаки:

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву за допомогою "Орешника".

Раніше повідомлялося, що 30 травня російські окупаційні війська з самого ранку завдавали потужних ударів по Запоріжжю. Відомо про загиблих та поранених.

Згодом стало відомо, що російські війська цілеспрямовано атакували об’єкти цивільної залізничної інфраструктури України. Внаслідок удару по Запоріжжю загинув машиніст, пошкоджено рухомий склад.

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

