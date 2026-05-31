Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

Синоптик розповіла, коли в Україну повернуться високі температури.

Прогноз погоди в Україні 1 червня / фото: УНІАН

Ви дізнаєтесь:

Як зміниться температура у перший день літа в Україні

В яких областях дощитиме 1 червня

Погода в Україні в перший день літа буде теплою, з ідеальною температурою повітря. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вдень 1 червня очікується +19+23 градуси. Ще трохи свіжіше буде на північному сході України - +17+19 градусів. При цьому у понеділок передбачаються опади у західних та східних областях, подекуди з грозами.

Погода в Україні 1 червня / фото: скріншот з meteoprog

"На решті території світитиме сонце. Вітер нарешті вгомониться, буде невеликим, максимум помірним, поки що - північних напрямків, але це тимчасово, скоро перейде на південь", - додала Діденко.

Погода в Києві 1 червня

Літо у столиці, за прогнозом синоптика, розпочнеться з потепління до +20 градусів та сонячної погоди. Опадів та поривів вітру у понеділок в Києві не буде.

Погода в Києві 1 червня / фото: скріншот з meteoprog

Нагадаємо, Главред писав, що в Україні випав сніг прямо перед літом. Температура повітря у гірському масиві Чорногора опустилась до мінус 1 градуса.

Раніше повідомлялося, що 31 травня в більшості областей України буде прохолодно. Найхолодніше буде в Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.

Напередодні стало відомо, що за даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області у червні буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

