Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

Ви дізнаєтесь:
- Як зміниться температура у перший день літа в Україні
- В яких областях дощитиме 1 червня
Погода в Україні в перший день літа буде теплою, з ідеальною температурою повітря. Про це у Telegram повідомила синоптик Наталія Діденко.
Вдень 1 червня очікується +19+23 градуси. Ще трохи свіжіше буде на північному сході України - +17+19 градусів. При цьому у понеділок передбачаються опади у західних та східних областях, подекуди з грозами.
"На решті території світитиме сонце. Вітер нарешті вгомониться, буде невеликим, максимум помірним, поки що - північних напрямків, але це тимчасово, скоро перейде на південь", - додала Діденко.
Погода в Києві 1 червня
Літо у столиці, за прогнозом синоптика, розпочнеться з потепління до +20 градусів та сонячної погоди. Опадів та поривів вітру у понеділок в Києві не буде.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що в Україні випав сніг прямо перед літом. Температура повітря у гірському масиві Чорногора опустилась до мінус 1 градуса.
Раніше повідомлялося, що 31 травня в більшості областей України буде прохолодно. Найхолодніше буде в Житомирській, Черкаській, Вінницькій та Рівненській областях.
Напередодні стало відомо, що за даними карт Європейського центру середньострокових прогнозів, в Одесі та по області у червні буде трохи прохолодніше, ніж у центральних і східних регіонах країни.
Більше новин:
- Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня
- В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян
- РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред