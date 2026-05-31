Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

Люди просять керівництво банку втрутитися в ситуацію.

Клієнти ПриватБанку втратили доступ до коштів

Коротко:

Вкладник не зміг закрити депозит через Приват24

Банк продовжив депозит після закінчення терміну дії

Клієнт вимагає скасувати пролонгацію та повернути кошти

Клієнт ПриватБанку поскаржився на автоматичне продовження депозиту, яке, за його словами, відбулося через недостатнє інформування про тимчасові обмеження на проведення операцій у додатку Приват24.

Відповідне звернення користувач залишив на порталі Мінфіну, попросивши керівництво банку втрутитися в ситуацію.

За словами клієнта, термін дії депозиту "Стандарт", оформленого на 10 місяців, закінчився наприкінці травня. У додатку Приват24 був вказаний період, протягом якого вкладник міг зняти кошти або відмовитися від автоматичної пролонгації — з 26 по 30 травня 2026 року включно.

Однак, як стверджує клієнт, жодної інформації про те, що в останній день діють додаткові тимчасові обмеження на проведення операцій, у додатку не було.

"30.05.2026 (в останній день встановленого банком вікна) я спробував зняти кошти через Приват24. Однак система відмовила у проведенні операції, пославшись на внутрішні "часові обмеження" (операційний час)", — розповів він.

На думку вкладника, оскільки останній день для прийняття рішення ще не завершився, банк не мав обмежувати доступ до коштів раніше півночі.

"Оскільки доба триває до 23:59, а банк в односторонньому порядку обмежив доступ до коштів раніше, я фізично не зміг забрати свої гроші у встановлений договором термін", — зазначив клієнт.

У результаті вже в ніч на 31 травня депозит було автоматично продовжено ще на 10 місяців.

Після цього вкладник звернувся на гарячу лінію банку за номером 3700, однак вирішити проблему оперативно не вдалося.

За його словами, співробітники контакт-центру відмовилися скасувати пролонгацію дистанційно і запропонували звернутися до відділення для подання письмової заяви на розгляд.

Ситуація ускладнюється тим, що гроші необхідні клієнту найближчим часом для оплати страхового поліса.

"Зараз ці кошти мені вкрай необхідні для оплати страхового поліса, і я не можу тижнями чекати на розгляд паперових заяв через технічні та інформаційні обмеження самого банку", — підкреслив він.

У своєму зверненні клієнт просить профільний підрозділ ПриватБанку переглянути ситуацію в індивідуальному порядку, скасувати автоматичне продовження вкладу та повернути кошти разом із нарахованими відсотками за завершений термін депозиту.

У зверненні до керівництва ПриватБанку клієнт висловив невдоволення через автоматичне продовження депозиту без попередження про нарахування відсотків за неіснуючий кредит, що погіршує ситуацію з довірою до банку. Цей інцидент став черговим прикладом проблем у комунікації між банком і клієнтами. Претензії з фінансових питань лунають дедалі частіше.

клієнтів попереджали про хитрощі ПриватБанку з комісіями, проте багато користувачів все одно стикаються з непередбаченими списаннями.

нарікання на роботу ПриватБанку тривають і з боку військових — один із військовослужбовців поскаржився на обмеження при проведенні операцій.

Про джерело: Мінфін Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

