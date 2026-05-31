Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

Сергій Кущ
31 травня 2026, 12:29
google news Підпишіться
на нас в Google
Люди просять керівництво банку втрутитися в ситуацію.
Клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів
Клієнти ПриватБанку втратили доступ до коштів / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Коротко:

  • Вкладник не зміг закрити депозит через Приват24
  • Банк продовжив депозит після закінчення терміну дії
  • Клієнт вимагає скасувати пролонгацію та повернути кошти

Клієнт ПриватБанку поскаржився на автоматичне продовження депозиту, яке, за його словами, відбулося через недостатнє інформування про тимчасові обмеження на проведення операцій у додатку Приват24.

Відповідне звернення користувач залишив на порталі Мінфіну, попросивши керівництво банку втрутитися в ситуацію.

відео дня

За словами клієнта, термін дії депозиту "Стандарт", оформленого на 10 місяців, закінчився наприкінці травня. У додатку Приват24 був вказаний період, протягом якого вкладник міг зняти кошти або відмовитися від автоматичної пролонгації — з 26 по 30 травня 2026 року включно.

Однак, як стверджує клієнт, жодної інформації про те, що в останній день діють додаткові тимчасові обмеження на проведення операцій, у додатку не було.

"30.05.2026 (в останній день встановленого банком вікна) я спробував зняти кошти через Приват24. Однак система відмовила у проведенні операції, пославшись на внутрішні "часові обмеження" (операційний час)", — розповів він.

На думку вкладника, оскільки останній день для прийняття рішення ще не завершився, банк не мав обмежувати доступ до коштів раніше півночі.

"Оскільки доба триває до 23:59, а банк в односторонньому порядку обмежив доступ до коштів раніше, я фізично не зміг забрати свої гроші у встановлений договором термін", — зазначив клієнт.

У результаті вже в ніч на 31 травня депозит було автоматично продовжено ще на 10 місяців.

Після цього вкладник звернувся на гарячу лінію банку за номером 3700, однак вирішити проблему оперативно не вдалося.

За його словами, співробітники контакт-центру відмовилися скасувати пролонгацію дистанційно і запропонували звернутися до відділення для подання письмової заяви на розгляд.

Ситуація ускладнюється тим, що гроші необхідні клієнту найближчим часом для оплати страхового поліса.

"Зараз ці кошти мені вкрай необхідні для оплати страхового поліса, і я не можу тижнями чекати на розгляд паперових заяв через технічні та інформаційні обмеження самого банку", — підкреслив він.

У своєму зверненні клієнт просить профільний підрозділ ПриватБанку переглянути ситуацію в індивідуальному порядку, скасувати автоматичне продовження вкладу та повернути кошти разом із нарахованими відсотками за завершений термін депозиту.

Відгук про ПриватБанк
Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

У зверненні до керівництва ПриватБанку клієнт висловив невдоволення через автоматичне продовження депозиту без попередження про нарахування відсотків за неіснуючий кредит, що погіршує ситуацію з довірою до банку. Цей інцидент став черговим прикладом проблем у комунікації між банком і клієнтами. Претензії з фінансових питань лунають дедалі частіше.

Також раніше повідомлялося, що клієнтів попереджали про хитрощі ПриватБанку з комісіями, проте багато користувачів все одно стикаються з непередбаченими списаннями. Такі випадки викликають питання у експертів та вкладників щодо прозорості банківських продуктів. Увага громадськості до цих питань постійно зростає.

Як раніше повідомляв Главред, нарікання на роботу ПриватБанку тривають і з боку військових — один із військовослужбовців поскаржився на обмеження при проведенні операцій, що викликало свій резонанс. Ситуація з депозитами та технічними обмеженнями підкреслює складність оперативного доступу до коштів для різних груп клієнтів.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Мінфін

Мінфін — український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Мінфін Приватбанк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

14:06Україна
Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

12:32Синоптик
РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:51Україна
Реклама

Популярне

Більше
Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдеться

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Останні новини

14:14

Забирають сили та щастя: які рослини не можна садити біля вікон

14:06

Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнуванняФото

13:56

Дрони РФ вдарили по Житомирщині: пошкоджено інфраструктуру, одна з громад - без світла

13:56

Гороскоп Таро на завтра, 1 червня: Овнам — довіритися, Козерогам — нові можливості

13:24

Любовний гороскоп з 1 по 7 червня: Терезам — емоції, Скорпіонам — образи

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
13:17

Сніданок з трьох інгредієнтів за 20 хвилин - рецепт простіше простого

13:00

Путініст Джиган розповів, як спровокував оголену Собчак у сауні

12:39

У кухонних шухлядах буде чистота й ідеальний порядок: допоможе простий трюк з фольгою

12:32

Потепління на низькому старті: коли в Україну увірветься справжня літня погода

Реклама
12:31

Фінансовий гороскоп з 1 по 7 червня: Овнам — заробіток, Тельцям — спокій

12:29

Гроші були потрібні терміново: клієнти ПриватБанку втратили доступ до своїх коштів

11:51

РФ запустила майже 4000 повітряних цілей по Україні: Київ отримав підсилення

11:48

Ніякого "алло": як насправді правильно починати телефонну розмову

11:38

Гороскоп Таро на тиждень з 1 по 7 червня: Близнюкам — контроль, а Левам — ідеї

11:34

Китайський гороскоп на завтра, 1 червня: Драконам — скритність, Зміям — вечірки

10:58

Гороскоп на тиждень 1 по 7 червня: Близнюкам — кар'єра , а Ракам — інтуїція

10:54

В РФ горить надважливий об'єкт: губернатор терміново звернувся до росіян

10:21

Мобілізація та бронювання по-новому в Україні: до яких змін готуватися з 1 червня

09:49

РФ згрібає ракети для ударів по Україні: експерт назвав мету нових атак

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

Реклама
09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

Реклама
19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Регіони
Новини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини Сум
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти