РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

Головне з новини:
- Кремль готує підґрунтя для нових провокацій
- Москва заперечує відповідальність за удари дроном по Румунії
- ISW попереджає про ризики для Молдови
Кремль розігрує інцидент із ударом дрона по румунському місту Галац як інформаційну пастку, покликану зняти з Росії будь-яку відповідальність за можливі удари по Молдові. Таку оцінку подають аналітики Інституту вивчення війни, які у своєму звіті фіксують чергову спробу Москви створити "страхувальну легенду" для майбутніх провокацій.
Після нічної атаки 28–29 травня, коли безпілотник упав на території румунського Галаца, російське посольство в Молдові заявило, що Кишинів нібито готує "інсценування" за участі західних партнерів. Дипломати звинуватили Румунію та Молдову у "русофобії" та повторенні "однакових сценаріїв", а також назвали твердження про російський слід у румунському інциденті "безпідставними".
Аналітики підкреслюють, що така риторика створює інформаційний щит, який дозволить Кремлю заперечувати свою причетність, якщо російський дрон у майбутньому вдарить по Молдові. Ба більше - вона може стати підготовкою до атаки під чужим прапором, здійсненої російським безпілотником, але поданої як "провокація" з боку Кишинева.
Ризиковані польоти над НАТО стають нормою
ISW нагадує, що дедалі частіші вторгнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО та Молдови демонструють політику, у якій Кремль вважає такі ризики "прийнятними". Це, на думку аналітиків, є прямим наслідком російських ударів по Україні, під час яких безпілотники регулярно відхиляються від курсу.
Альянсу доведеться реагувати
У звіті зазначено, що НАТО може опинитися перед необхідністю розширити співпрацю з Україною та Молдовою у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про механізми, які дозволили б захищати повітряний простір союзників від російських дронів - незалежно від того, чи їхні перельоти є випадковими, чи навмисними.
Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії
Прессекретар НАТО Елісон Гарт у соцмережі X підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває на зв'язку з румунською владою.
"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони", - написала вона.
Атаки дронів РФ на Румунію - новини за темою
Як писав Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії.
На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.
Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.
Бригадний генерал Георге Максим заявив, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не був збитий у Галаці в ніч на 29 травня, пише Digi 24.
Нагадаємо, 25 квітня в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку.
Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та наголосило, що ці дії є новим викликом регіональній безпеці та стабільності в районі Чорного моря.
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
