РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

29 травня посольство РФ в Молдові заявило, що молдовська влада та її західні партнери готують "інсценування", подібне до збиття безпілотника в Галаті.

https://glavred.net/world/rf-prikryvaetsya-incidentom-v-rumynii-isw-preduprezhdaet-ob-ugroze-dlya-odnoy-iz-stran-10769153.html Посилання скопійоване

Удар дрона по Румунії / Колаж: Главред, фото: x.com/War_Radar2, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головне з новини:

Кремль готує підґрунтя для нових провокацій

Москва заперечує відповідальність за удари дроном по Румунії

ISW попереджає про ризики для Молдови

Кремль розігрує інцидент із ударом дрона по румунському місту Галац як інформаційну пастку, покликану зняти з Росії будь-яку відповідальність за можливі удари по Молдові. Таку оцінку подають аналітики Інституту вивчення війни, які у своєму звіті фіксують чергову спробу Москви створити "страхувальну легенду" для майбутніх провокацій.

відео дня

Після нічної атаки 28–29 травня, коли безпілотник упав на території румунського Галаца, російське посольство в Молдові заявило, що Кишинів нібито готує "інсценування" за участі західних партнерів. Дипломати звинуватили Румунію та Молдову у "русофобії" та повторенні "однакових сценаріїв", а також назвали твердження про російський слід у румунському інциденті "безпідставними".

Аналітики підкреслюють, що така риторика створює інформаційний щит, який дозволить Кремлю заперечувати свою причетність, якщо російський дрон у майбутньому вдарить по Молдові. Ба більше - вона може стати підготовкою до атаки під чужим прапором, здійсненої російським безпілотником, але поданої як "провокація" з боку Кишинева.

Ризиковані польоти над НАТО стають нормою

ISW нагадує, що дедалі частіші вторгнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО та Молдови демонструють політику, у якій Кремль вважає такі ризики "прийнятними". Це, на думку аналітиків, є прямим наслідком російських ударів по Україні, під час яких безпілотники регулярно відхиляються від курсу.

Альянсу доведеться реагувати

У звіті зазначено, що НАТО може опинитися перед необхідністю розширити співпрацю з Україною та Молдовою у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про механізми, які дозволили б захищати повітряний простір союзників від російських дронів - незалежно від того, чи їхні перельоти є випадковими, чи навмисними.

Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії

Прессекретар НАТО Елісон Гарт у соцмережі X підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває на зв'язку з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони", - написала вона.

Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Атаки дронів РФ на Румунію - новини за темою

Як писав Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не був збитий у Галаці в ніч на 29 травня, пише Digi 24.

Нагадаємо, 25 квітня в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та наголосило, що ці дії є новим викликом регіональній безпеці та стабільності в районі Чорного моря.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред