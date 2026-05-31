Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

Дар'я Пшеничник
31 травня 2026, 09:16
google news Підпишіться
на нас в Google
29 травня посольство РФ в Молдові заявило, що молдовська влада та її західні партнери готують "інсценування", подібне до збиття безпілотника в Галаті.
РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн
Удар дрона по Румунії / Колаж: Главред, фото: x.com/War_Radar2, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Головне з новини:

  • Кремль готує підґрунтя для нових провокацій
  • Москва заперечує відповідальність за удари дроном по Румунії
  • ISW попереджає про ризики для Молдови

Кремль розігрує інцидент із ударом дрона по румунському місту Галац як інформаційну пастку, покликану зняти з Росії будь-яку відповідальність за можливі удари по Молдові. Таку оцінку подають аналітики Інституту вивчення війни, які у своєму звіті фіксують чергову спробу Москви створити "страхувальну легенду" для майбутніх провокацій.

відео дня

Після нічної атаки 28–29 травня, коли безпілотник упав на території румунського Галаца, російське посольство в Молдові заявило, що Кишинів нібито готує "інсценування" за участі західних партнерів. Дипломати звинуватили Румунію та Молдову у "русофобії" та повторенні "однакових сценаріїв", а також назвали твердження про російський слід у румунському інциденті "безпідставними".

Аналітики підкреслюють, що така риторика створює інформаційний щит, який дозволить Кремлю заперечувати свою причетність, якщо російський дрон у майбутньому вдарить по Молдові. Ба більше - вона може стати підготовкою до атаки під чужим прапором, здійсненої російським безпілотником, але поданої як "провокація" з боку Кишинева.

Ризиковані польоти над НАТО стають нормою

ISW нагадує, що дедалі частіші вторгнення російських дронів у повітряний простір країн НАТО та Молдови демонструють політику, у якій Кремль вважає такі ризики "прийнятними". Це, на думку аналітиків, є прямим наслідком російських ударів по Україні, під час яких безпілотники регулярно відхиляються від курсу.

Альянсу доведеться реагувати

У звіті зазначено, що НАТО може опинитися перед необхідністю розширити співпрацю з Україною та Молдовою у сфері протиповітряної оборони. Йдеться про механізми, які дозволили б захищати повітряний простір союзників від російських дронів - незалежно від того, чи їхні перельоти є випадковими, чи навмисними.

Реакція НАТО на падіння дрона в Румунії

Прессекретар НАТО Елісон Гарт у соцмережі X підкреслила, що Генеральний секретар Альянсу перебуває на зв'язку з румунською владою.

"Ми засуджуємо безрозсудність Росії, і НАТО продовжуватиме зміцнювати нашу оборону від усіх загроз, включаючи дрони", - написала вона.

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн
Shahed 136 / Інфографіка: Главред

Атаки дронів РФ на Румунію - новини за темою

Як писав Главред, минулої ночі Повітряні сили України повідомляли про атаку дронів на Одеську область у напрямку Рені. Пізніше стало відомо, що російський безпілотник врізався у багатоповерхівку в прикордонному місті Галац у Румунії.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. З будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми. Вони пережили гостру стресову реакцію.

Бригадний генерал Георге Максим заявив, що брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія, стали причиною того, що російський дрон не був збитий у Галаці в ніч на 29 травня, пише Digi 24.

Нагадаємо, 25 квітня в Румунії були виявлені уламки дрона після нічної російської атаки на Україну. Було пошкоджено електричний стовп і прибудову до житлового будинку.

Міністерство оборони Румунії рішуче засудило безвідповідальні дії Російської Федерації та наголосило, що ці дії є новим викликом регіональній безпеці та стабільності в районі Чорного моря.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Румыния дрони Росія Інститут вивчення війни атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:16Світ
Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:58Світ
На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронів

07:56Війна
Реклама

Популярне

Більше
31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибір

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

Останні новини

09:16

РФ прикривається інцидентом у Румунії: ISW попереджає про загрозу для однієї з країн

09:02

Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

08:58

Росіяни вивезли "Орєшнік" з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

08:23

Седокову жорстоко принизили на концерті прихильниці Путіна Успенської

08:10

Що насправді означає зустріч Зеленського і Порошенка: Денисенко пояснив важливий нюансПогляд

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
07:56

На НПЗ у Саратові здійнялася потужна пожежа після атаки дронівВідео

07:52

Як померла Ольга Бура: що сталося з молодою телеведучою багато років томуВідео

04:33

Історик розкрив найбільший міф про Київ, вигаданий в СРСР - про що йдетьсяВідео

04:25

Трійця-2026: що не можна робити у свято 31 травня

Реклама
04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сонної собаки за 45 с

03:53

Регіони під ударом магнітної бурі: коли закінчиться шторм

03:31

Головні скандалісти: два знаки зодіаку, які постійно вступають у конфлікти

03:25

Літаки готові до обстрілу: коли буде комбінована атака на Україну

03:11

Мають залізний характер: люди яких 4 місяців народження найсильніші

01:50

Наукова сенсація: новий вірус здивував дослідників способом виживання

30 травня, субота
23:48

Найнебезпечніший район Києва: чому РФ масовано б'є по одній локації

22:52

Путін загнав себе в глухий кут в Україні: у WP розкрили головну проблему РФ

22:23

Замість користі — шкода: які рослини та овочі не можна підживлювати золою

21:31

Помста "бучанським м'ясникам": СБС потужно вдарили по базі 64-ї бригади РФВідео

21:28

Надто наївні: які знаки зодіаку занадто швидко довіряють іншим людям

Реклама
20:25

Загроза масованого удару РФ: Зеленський назвав ймовірні терміни обстрілуВідео

19:52

Зливи та грози відступатимуть: відома дата раптового потепління

19:40

Оцет більше не потрібен: пральна машина засяє з одним простим методомВідео

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового удару РФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

17:29

У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

Реклама
16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

15:51

Всього кілька простих дій допоможуть захистити автомобіль від літньої спекиВідео

15:43

Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

15:39

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

15:18

Прикмети про волосся: чому домашня стрижка чоловіка руйнує шлюб

15:15

Щоб не накликати біду: які трави категорично не можна освячувати на Трійцю

15:11

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт насправді ховається і кричить ночамиВідео

14:45

"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

14:43

Студентка пережила момент, який спочатку налякав, а потім розсмішив усіх

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти