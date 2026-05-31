Росіяни вивезли 'Орєшнік' з країни: ЗМІ дізналися, де Путін ховає комплекс

Російські військові з великою кількістю техніки місяцями не повертаються в РФ.

Росіяни перевезли "Орєшнік" на аеродром за 300-400 кілометрів від України

РФ перекинула елементи "Орєшніка" на аеродром Кричев-6

Разом з "Орєшніком" ворог перевіз у Білорусь багато військової техніки

Росіяни та їхнє озброєння вже майже пів року не повертаються з Білорусі

Країна-агресорка Росія розмістила ракетний комплекс "Орєшнік" на покинутій авіабазі в Могильовській області Білорусі. Про це повідомило "Сообщество железнодорожников Беларуси".

Елементи ракетного комплексу базуються на території аеродрому Кричев-6. За офіційними даними, цей об'єкт є логістичним центром.

Великий військовий ешелон прибув у район авіабази ще у період з 20 по 29 грудня 2025 року. Станцією призначення була Кричев I Могильовського відділення Білоруської залізниці.

"Вибір станції призначення має важливе значення. Кричев I є ​​найближчим залізничним пунктом до колишньої авіабази Кричев-6... Станція відправлення — Капустін Яр — також заслуговує на окрему увагу, оскільки цей район пов'язаний з російською випробувальною і ракетною інфраструктурою Міноборони РФ", - йдеться у статті.

Скільки техніки РФ перекинула до Білорусі

До військового ешелону входити десятки вагонів з технікою і боєприпасами, а саме: 54 вагони-платформи з військовою технікою, 6 критих вагонів зі спорядженням, 1 критий вагон із вибуховими матеріалами та патронами, пасажирські вагони з особовим складом.

Станом на кінець травня поточного року уся техніка РФ залишається у вказаному місці у Білорусі. Також на об'єкті Кричев-6 продовжує перебувати військовий контингент.

Наскільки небезпечний для України "Орєшнік"

Главред писав, що за словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ракета "Орєшнік" є радше інструментом психологічного тиску, ніж принципово новою чи надпотужною зброєю.

Реальна руйнівна сила "Орєшніка" поступається іншим типам озброєння, зокрема Х-22 та Х-32. Але Росія використовує дорогі ракетні системи для створення ефекту страху та інформаційного тиску.

Нагадаємо, Главред писав, що ще взимку Олександр Лукашенко заявляв, що росіяни нібито розмістили у Білорусі ракетний комплекс для запуску балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

Згодом самопроголошений президент повідомив, що Білорусь готова "дістати" країни НАТО, якщо вони розглядатимуть розгорнутий на білоруській території російський ракетний комплекс "Орєшнік" як легітимну воєнну ціль.

Напередодні Володимир Зеленський заявляв, що росіяни зараз роблять шоу навколо ракетного комплексу "Орєшнік" у Білорусі з єдиною метою - щоб лякати Європу.

Про джерело: Спільнота залізничників Білорусі Спільнота залізничників Білорусі – це незалежна інформаційна ініціатива та некомерційна організація, створена колишніми та діючими співробітниками Білоруської залізниці. Організація відстежує та оприлюднює внутрішні процеси в транспортній сфері країни, а також здійснює експертний моніторинг роботи державної магістралі.

