Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США, Кремль намагається послабити Альянс зсередини

У The Washington Post вважають, що доля НАТО залежить від ситуації в Ормузькій протоці.

Трамп назвав НАТО "паперовим тигром" без США

Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників з НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без американської могутності Альянс є "паперовим тигром". Тим часом Кремль готує диверсії в країні НАТО. Нещодавно стало відомо, що спецслужби Росії розпочали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції. А в The Washington Post вважають, що доля НАТО залежить від ситуації в Ормузькій протоці. Главред зібрав головне, що варто знати про можливий розкол у Північноатлантичному альянсі.

Зокрема, сьогодні, 20 березня, Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social написав, що без американської могутності НАТО є "паперовим тигром".

"Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран", – поскаржився він.

За словами президента США, тепер, коли ця боротьба нібито "виграна військовим шляхом", "і їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку – простий військовий маневр, – що є єдиною причиною високих цін на нафту".

На думку Трампа, для країн НАТО розблокування Ормузької протоки – "це просто" і пов'язано з "невеликим ризиком".

"Боягузи – ми це запам'ятаємо!", – додав він.

Кремль готує диверсії у Швеції

Тим часом спецслужби країни-агресора Росії розпочали масштабну операцію з картографування критичної інфраструктури Швеції, яка вступає до НАТО з 2024 року. Кремль готує ґрунт для реальних диверсій та саботажу. Про це повідомив український Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на Службу безпеки Швеції.

Зазначається, що Росія може перейти до ризикованих і непередбачуваних кроків. Російські агенти отримували завдання фіксувати та картографувати об'єкти, що мають критичне значення для оборони країни.

"Збір інформації про критичну інфраструктуру з боку Кремля може свідчити про підготовчий етап до потенційних диверсій або саботажу. Йдеться не тільки про військові об'єкти, а й про енергетичну, транспортну та цифрову інфраструктуру", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що у Швеції є підстави розглядати Росію як загрозу своїй безпеці. Країна вже неодноразово стикалася з кібератаками, фіксувала порушення свого повітряного простору російською авіацією, а також випадки диверсій проти підводної інфраструктури в Балтійському морі.

Також фіксуються й нетипові інструменти впливу: раніше шведські правоохоронці викрили представниць Російської православної церкви, яких підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ.

"Дії РФ у Швеції свідчать про системний підхід — від збору розвідданих до підготовки та можливого здійснення диверсій. Це підтверджує розширення гібридної агресії Кремля проти європейських країн, яка набирає все більших масштабів", — підсумували в ЦПД.

Путін планує напасти на одну з країн НАТО: Bild попередив про нову загрозу

Крім того, раніше повідомлялося, що Росія може намагатися реалізувати сценарій дестабілізації в іншій країні-члені НАТО — Естонії — у прикордонному місті Нарва. За даними німецького видання Bild, у соціальних мережах уже розгортається пропагандистська кампанія із закликами створити так звану "Народну республіку Нарва".

Нарва розташована на кордоні з Росією і налічує близько 50 тисяч жителів, при цьому більшість населення — російськомовні. За інформацією журналістів, вже кілька тижнів у російських соціальних мережах поширюються публікації, в яких просувається ідея відокремлення міста та створення псевдореспубліки.

Чому естонська Нарва може стати початком кінця НАТО: прогноз Портнікова

Журналіст і політичний оглядач Віталій Портников аналізує стратегічні цілі Москви щодо Естонії, розглядаючи їх не як територіальні претензії, а як інструмент для остаточної дискредитації НАТО.

На його думку, "майже всі ресурси Путіна відтягнуті на український фронт".

"Російський президент все ще мріє про знищення сусідньої держави та приєднання її територій до РФ. І та тактика, яку обрав Білий дім у переговорах з Москвою, лише надихає Путіна. Як же тут воювати ще й з Естонією? Але справжньої війни з сусідньою балтійською країною у Путіна може й не бути. У своїй спробі дестабілізувати Естонію і НАТО він може піти гібридним шляхом — тим самим, який він намагався застосувати і в Україні після Революції Гідності. Тоді РФ пішла на вторгнення, окупацію та анексію Криму, а на Сході України з анексією не поспішала, створивши там "народні республіки"... У випадку з Естонією він може піти тим самим шляхом: відправити до сусідньої країни диверсантів, оголосити про створення "Нарвської народної республіки", — вважає Портников.

На думку журналіста, "усі розрахунки Кремля ґрунтуються на тому, що Захід знову увімкне режим "глибокої стурбованості" і зробить вигляд, що захоплення Нарви — це внутрішні розбірки Естонії".

"Якщо США та ЄС побояться прямого зіткнення з ядерним маніяком, це стане фактичним кінцем Північноатлантичного союзу. Адже Путіну не потрібні естонські території як такі, його головна мета — знищити репутацію Заходу. Тут найцікавіше — як відреагує Захід. Якщо в США намагатимуться не помічати війни Путіна проти Естонії, якщо в ЄС скажуть, що не можна допускати прямого конфлікту з ядерною країною, то Путін отримає можливість зміцнитися на території країни-члена НАТО. І можна буде говорити про повільну смерть усього Альянсу. Отже, у випадку з Естонією Путіну знадобиться не Нарва, а саме політична смерть Північноатлантичного союзу, після чого Путін і Сі Цзіньпін зможуть впевнено відчувати себе переможцями у війні з колективним Заходом і лідерами, які відкинули США далеко від післявоєнних сфер впливу", — резюмує експерт.

Розвідка Естонії не бачить серйозної загрози у вкиданні інформації про "Нарвську народну республіку"

У свою чергу зовнішня розвідка Естонії поки що не бачить причин для серйозного занепокоєння через поширення в мережі ідей про "Нарвську народну республіку". Про це повідомляє ERR.

Голова Служби зовнішньої розвідки Естонії Каупо Росін зазначив, що їхнє відомство відстежує повідомлення навколо ідеї "Нарвської народної республіки", але наразі не бачить причин для серйозного занепокоєння.

"Те, що ми зараз спостерігаємо, — фактично "шум", підготовлений і виставлений в інтернеті певними активістами. Схоже, що російська влада не причетна до цієї діяльності. І я звернув увагу, що естонські ЗМІ подали це як щось трохи більше, ніж воно є", — зазначив Росін.

Він наголосив, що акаунти, з яких поширювалися повідомлення, мають дуже малу кількість підписників.

"Тому ми не сприймаємо це надто серйозно. Це не означає, що на це не потрібно звертати уваги, але конкретно зараз цю діяльність ми не сприймаємо надто серйозно", – сказав Каупо Росін.

Доля НАТО залежить від ситуації в Ормузькій протоці

У свою чергу колумніст The Washington Post вважає, що доля НАТО залежить від ситуації в Ормузькій протоці.

Марк Тіссен зазначає, що Дональд Трамп не ставив перед європейськими союзниками складних вимог перед початком операції "Епічна лють". Він не просив їх брати участь у повітряних боях над Іраном або виділяти гроші та ресурси для підтримки військових дій.

Єдине, про що він попросив, — це надати США можливість користуватися європейськими базами та пролітати над європейським повітряним простором, поки американські військові ризикують життям, щоб нейтралізувати іранський режим і захистити Європу, зазначає колумніст The Washington Post.

Схоже, навіть цього деякі союзники вважали занадто багато. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що Велика Британія не підтримує "зміну режиму з повітря" і відмовив США у використанні власних літаків на базі RAF Fairford та військово-морській базі Дієго-Гарсія в Індійському океані — погодившись лише після того, як Трамп публічно його розкритикував.

Прем'єр Іспанії Педро Санчес заборонив США користуватися базами в Роті та Морон-де-ла-Фронтері та змусив Трампа відкликати розташовані там американські заправні танкери. Хоча Німеччина не заборонила США використовувати базу в Рамштайні, вона чітко дала зрозуміти, що не надаватиме іншої допомоги.

Колумніст додає, що Трамп ніколи не просив Берлін про допомогу у військовій кампанії з роззброєння та знищення іранського режиму. Але тепер він просить про допомогу в окремій місії: не допустити, щоб Іран перекрив Ормузьку протоку, один із найважливіших енергетичних вузлів світу.

Деякі союзники по НАТО взяли на себе більш активну роль. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив цього тижня, що його країна має певні специфічні можливості, які буде готова надати, якщо знадобиться будь-яка допомога США. Фінляндія, яка приєдналася до НАТО лише у 2023 році і має обмежені морські можливості, також запропонувала підтримку, а президент Олександр Стубб закликав інших союзників робити те саме.

"Іронічно, що Україна, яка не є членом НАТО, виявляється надійнішим партнером, ніж багато союзників США за договорами, направивши понад 200 військових радників для допомоги країнам Близького Сходу у захисті від ударів іранських дронів Shahed і запропонувавши таку ж допомогу США", — стверджує Тіссен.

Водночас, на думку колумніста, генеральний секретар НАТО Марк Рютте намагається врятувати Атлантичний союз від самого себе.

"Я підтримував контакт з багатьма союзниками. Ми всі згодні, звичайно, що протоку потрібно відкрити знову. Вони працюють над цим колективно, шукаючи шлях уперед", - заявив він.

19 березня з ініціативи Рютте Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада оприлюднили спільну заяву, засудивши "фактичне блокування Ормузької протоки іранськими силами" та висловивши "готовність долучитися до відповідних заходів для забезпечення безпечного проходу протокою".

"Побачимо, чи перетворяться ці слова на конкретні дії", — додав Тіссен.

На його думку, Рютте розуміє, що доля альянсу НАТО залежить від ситуації в Ормузькій протоці. Він також усвідомлює, що Дональд Трамп зробив більше для зміцнення НАТО, ніж будь-який попередній президент: коли він вступив на посаду в 2017 році, лише п'ять європейських союзників виконували зобов'язання витрачати 2% ВВП на оборону.

Зараз це роблять усі, крім Іспанії, і при цьому вони пообіцяли збільшити витрати до 5%. Але всі ці витрати втрачають сенс, якщо на союзників не можна покластися в критичний момент.

Трамп очікує підтримки не тільки від НАТО. Тихоокеанські союзники Америки ще більше залежать від енергії Перської затоки, ніж Європа. Японія отримує близько 90% свого імпорту нафти з Близького Сходу, а Південна Корея — близько 70%, більша частина якого проходить через протоку. Союзникам потрібно навіть більше нафти з Перської затоки, ніж Америці, і вони повинні співпрацювати зі США, щоб якомога швидше відкрити протоку.

З підтримкою союзників чи без неї, Сполучені Штати зрештою відновлять постачання нафти та газу в Перській затоці. Для Трампа прохання про допомогу — це скоріше не питання забезпечення успіху місії, а перевірка життєздатності союзів США.

