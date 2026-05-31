Як ховали блогерку Vikunciy: гори квітів і білосніжна труна

Коротко:
- Як ховали Vikunciy
- Як виглядало прощання з нею
27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка та модель Vikunciy, якій на момент смерті було всього 26 років.
Ця подія викликала великий резонанс у мережі, багато людей і бренди, з якими працювала модель, публікували новини та слова співчуття рідним дівчини. Про те, як ховали блогерку, написало видання Телеграф.
Як прощалися з Vikunciy
30 травня в місті Самар на Дніпропетровщині відбулася церемонія прощання із загиблою блогеркою Vikunciy. Її поховали в білій труні, а на церемонії було величезна кількість білих і червоних троянд.
Як пише Телеграф, прощання в Самарі відбувалося в Самарському Свято-Миколаївському пустельному чоловічому монастирі (інша назва — Самарський Пустельно-Миколаївський монастир) о 10-й ранку. Поминальний обід було заплановано в місцевому закладі "Гуляй поле".
Поховали Вікторію в білій дерев'яній труні. На кадрах з монастиря видно, що труна була закрита. Ймовірно, через те, що тіло було сильно понівечене.
Для похорону було відведено спеціальне місце, досить великий майданчик.
Чому загинула блогерка Vikunciy
27 травня стало відомо про те, що в жахливій ДТП загинула популярна українська блогерка і модель Vikunciy. На момент смерті їй було 26 років. Молода дівчина розбилася на Кіровоградській трасі "Київ – Одеса". Її автомобіль Porsche Cayenne врізався в бетонну стелу і загорівся, внаслідок чого загинули дві людини – Vikunciy та її помічниця.
Хто така блогерка Vikunciy
Справжнє ім'я дівчини – Мірошниченко Вікторія. Вона вела блоги в TikTok та Instagram під ніком Vikunciy і мала порівняно велику аудиторію: понад 600 тисяч підписників у TikTok та понад 200 тисяч в Instagram.
За інформацією "Телеграфа", у 2025 році вона відсвяткувала гучне весілля в розкішному комплексі "SunRay" під Дніпром. На весіллі виступила популярна співачка Надя Дорофєєва. Ім'я свого чоловіка блогерка не розкривала, як і ніколи не показувала його фото у своїх соціальних мережах. На рідкісних фото, де він все-таки з'являється, його обличчя закрите емодзі.
Резонансна ДТП: як загинула Vikunciy
Vikunciy, справжнє ім'я Вікторія Мірошниченко, загинула в ДТП 25 травня в Кіровоградській області. За даними правоохоронців, Porsche Cayenne рухався по автодорозі М-05 "Київ-Одеса". Автомобіль виїхав за межі проїжджої частини і врізався в бетонну стелу. Після зіткнення машина загорілася і повністю згоріла. У салоні рятувальники виявили тіла двох загиблих, ними виявилися блогерка Vikunciy та її помічниця.
