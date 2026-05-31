Росія серед білого дня вдарила по Дніпру: вирує пожежа, є руйнування

В ОВА повідомили, чи є постраждалі.

В ОВА показали наслідки ворожого удару

Коротко:

Росія вдарила по Дніпру дроном

Внаслідок атаки знищена будівля логістичної компанії

Ворожі цілі не зачепили житлову забудову міста

Вранці 31 травня країна-агресорка Росія атакувала Дніпро. Внаслідок удару спалахнула пожежа. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його даними, вогонь охопив склад логістичної компанії і автівки, припарковані поряд. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Атаку на місто також підтвердив мер Дніпра Борис Філатов. Він зауважив, що житлову забудову ворожий удар не зачепив.

РФ зруйнувала поштове відділення

Компанія "Нова пошта" повідомила, що російський дрон у Дніпрі знищив відділення №1, будівля вигоріла вщент. Співробітники не постраждали.

"На місці влучання працюють ДСНС та поліція. Оцінка наслідків атаки триває. Детальна інформація щодо стану вантажу буде встановлена після повної ліквідації наслідків влучання. Резервні схеми введені, логістика перебудована. Затримок доставки не очікується. Компанія, як завжди, компенсує клієнтам оголошену вартість знищених відправлень. Ми вже зв'язуємось з клієнтами, щоб повідомити деталі відшкодування", - додали у компанії.

Скріншот з Telegram-каналу Главред

Зеленський прокоментував атаку на Дніпро

Глава держави Володимир Зеленський у Telegram повідомив, що на місці влучання у Дніпрі працюють підрозділи ДСНС, які безперервно гасять пожежу. Залучено близько 70 рятувальників та 40 поліцейських, працює майже 30 одиниць техніки. Постраждалих внаслідок атаки немає.

"Всі ці удари треба зупинити. Потрібна лише достатня підтримка нашого захисту і продовження тиску на Росію. Наші далекобійні санкції, санкції від партнерів, усі форми політичного та економічного тиску на Росію повинні спрацювати, щоб можна було досягти реальної безпеки. Тільки тиск спрацює на мир", - додав він.

Чому РФ посилила атаки України - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, Кремль панічно запускає різні ракети та дрони по Україні, бо щоразу перед атакою сподівається, що Київ здасться та прийме умови Москви. Водночас РФ не готова зупинятися, бо це б означало поразку у війні.

Якими ракетами Росія атакує Україну / Інфографіка: Главред

У Росії чудово розуміють, що ресурси закінчуються, зокрема, бачать дефіцит бюджету. Якщо голова Центробанку РФ відкрито говорить про настільки великі бюджетні проблеми, що наступним етапом буде конфіскація вкладів населення. А Зюганов взагалі з трибуни сказав, що Росія на порозі 1917 року і не можна допустити революції.

Удари РФ по Дніпру та області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 21 травня російські окупанти завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок атаки були пошкоджені багатоповерхівки, є поранені.

Раніше, 13 травня, російська окупаційна армія атакувала Дніпропетровську область. Під удар потрапили Кривий Ріг, Марганець, Синельниківський та Нікопольський райони. Є загиблі та постраждалі.

Напередодні стало відомо, що 12 травня, російські окупаційні війська завдали удару по житловому будинку у Кривому Розі. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

