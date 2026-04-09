Україна в НАТО: Рютте зробив невтішну заяву щодо реальних шансів на вступ

Генсек НАТО пояснив, чому деякі союзники виступають проти приєднання України до альянсу.

https://glavred.net/world/ukraina-v-nato-ryutte-sdelal-skepticheskoe-zayavlenie-o-shansah-na-vstuplenie-10755548.html Посилання скопійоване

Рютте оцінив шанси України на вступ до НАТО як малоймовірні

Коротко:

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив скептичну оцінку щодо швидкого вступу України до Альянсу. Про це повідомляє Clash Report.

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО може бути вирішене в короткостроковій перспективі. Я не думаю, що це відбудеться політично найближчим часом - це моя справедлива оцінка", - заявив він. відео дня

Позиція окремих країн

За словами Рютте, деякі країни, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та США, виступають проти вступу України до НАТО. "Я думаю, зараз це питання не обговорюється", - додав він.

Генсек також зазначив, що НАТО перебуває у періоді значних трансформацій.

"Європа бере на себе все більшу і більш справедливу частку завдання забезпечення своєї звичайної оборони, і від цього шляху назад немає, та й не повинно бути. Це перехід від нездорової співзалежності до трансатлантичного альянсу, заснованого на справжньому партнерстві", - сказав Рютте.

Коментар щодо критики Дональда Трампа

Крім того, він прокоментував критику колишнього президента США Дональда Трампа на адресу європейських союзників: "Коли настав час надати Сполученим Штатам необхідну логістичну та іншу підтримку в Ірані, деякі союзники, м'яко кажучи, відреагували дещо запізно. Справедливості заради, вони також були дещо здивовані. Щоб зберегти елемент несподіванки під час перших ударів, Трамп вирішив не інформувати союзників заздалегідь, і я це розумію. Але те, що я бачу сьогодні в Європі, показує, що союзники зараз надають величезну підтримку – логістичну, базову та інші заходи".

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Чим загрожує Україні вихід США з НАТО - думка експерта Політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що внутрішні конфлікти в НАТО можуть мати серйозні наслідки для України та підтримки з боку союзників. "Ситуація може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями, — пояснює він. — Поганий сценарій передбачає радикальний вихід США з Альянсу. У такому випадку країни почнуть більше концентруватися на власній безпеці та накопиченні ресурсів, що може фактично призвести до певного краху інститутів ЄС. Хоча я не вважаю це неминучим". Водночас Андрусів зазначає, що можливий і позитивний розвиток подій. "Європейські держави можуть сприйняти кризу як сигнал для посилення власної обороноздатності та формування нового оборонного союзу", — додає експерт.

Конфлікт Трампа з НАТО - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте вихід США з Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював офіційний канал Білого дому в YouTube.

Раніше Трамп заяляв, що напруженість у відносинах між США та НАТО почала зростати ще після його першої ініціативи щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що за інформацією Financial Times, Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни приєднатися до так званої коаліції добровольців для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред