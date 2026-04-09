Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Україна в НАТО: Рютте зробив невтішну заяву щодо реальних шансів на вступ

Руслан Іваненко
9 квітня 2026, 20:54оновлено 9 квітня, 21:44
Генсек НАТО пояснив, чому деякі союзники виступають проти приєднання України до альянсу.
Рютте, НАТО
Рютте оцінив шанси України на вступ до НАТО як малоймовірні

Коротко:

  • Генсек НАТО Рютте сумнівається у швидкому вступі України до альянсу
  • Деякі країни, включно з США та Німеччиною, виступають проти
  • НАТО переживає період глибоких змін у трансатлантичному альянсі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив скептичну оцінку щодо швидкого вступу України до Альянсу. Про це повідомляє Clash Report.

"Я не думаю, що питання членства України в НАТО може бути вирішене в короткостроковій перспективі. Я не думаю, що це відбудеться політично найближчим часом - це моя справедлива оцінка", - заявив він.

відео дня

Позиція окремих країн

За словами Рютте, деякі країни, зокрема Німеччина, Словаччина, Угорщина та США, виступають проти вступу України до НАТО. "Я думаю, зараз це питання не обговорюється", - додав він.

Генсек також зазначив, що НАТО перебуває у періоді значних трансформацій.

"Європа бере на себе все більшу і більш справедливу частку завдання забезпечення своєї звичайної оборони, і від цього шляху назад немає, та й не повинно бути. Це перехід від нездорової співзалежності до трансатлантичного альянсу, заснованого на справжньому партнерстві", - сказав Рютте.

Коментар щодо критики Дональда Трампа

Крім того, він прокоментував критику колишнього президента США Дональда Трампа на адресу європейських союзників: "Коли настав час надати Сполученим Штатам необхідну логістичну та іншу підтримку в Ірані, деякі союзники, м'яко кажучи, відреагували дещо запізно. Справедливості заради, вони також були дещо здивовані. Щоб зберегти елемент несподіванки під час перших ударів, Трамп вирішив не інформувати союзників заздалегідь, і я це розумію. Але те, що я бачу сьогодні в Європі, показує, що союзники зараз надають величезну підтримку – логістичну, базову та інші заходи".

Вступ до НАТО / Інфографіка: Главред

Чим загрожує Україні вихід США з НАТО - думка експерта

Політичний аналітик та військовослужбовець Віктор Андрусів вважає, що внутрішні конфлікти в НАТО можуть мати серйозні наслідки для України та підтримки з боку союзників.

"Ситуація може розвиватися за двома абсолютно різними сценаріями, — пояснює він. — Поганий сценарій передбачає радикальний вихід США з Альянсу. У такому випадку країни почнуть більше концентруватися на власній безпеці та накопиченні ресурсів, що може фактично призвести до певного краху інститутів ЄС. Хоча я не вважаю це неминучим".

Водночас Андрусів зазначає, що можливий і позитивний розвиток подій.

"Європейські держави можуть сприйняти кризу як сигнал для посилення власної обороноздатності та формування нового оборонного союзу", — додає експерт.

Конфлікт Трампа з НАТО - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп планує обговорити з генсеком НАТО Марком Рютте вихід США з Північноатлантичного Альянсу. Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, який транслював офіційний канал Білого дому в YouTube.

Раніше Трамп заяляв, що напруженість у відносинах між США та НАТО почала зростати ще після його першої ініціативи щодо можливого приєднання Гренландії до Сполучених Штатів.

Нагадаємо, що за інформацією Financial Times, Трамп пригрозив припинити постачання зброї Україні, намагаючись змусити європейські країни приєднатися до так званої коаліції добровольців для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Читайте також:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини й репортажі про ситуацію в Україні, США, в країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

НАТО вступ до НАТО Марк Рютте Україна
Новини партнерів

Головне за день

Більше
На Україну обрушилася сильна магнітна буря

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:05Синоптик
Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:39Україна
Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:34Світ
Реклама

Популярне

Більше
Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Огірки ростимуть як на дріжджах: під час висаджування в лунку треба додати ложку настою

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні дівчини з покупками за 71 с

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Рибки, що підкорили СРСР: як народився найпопулярніший порцеляновий сервіз

Останні новини

20:05

На Україну обрушилася сильна магнітна буря

20:00

Циклон із Польщі несе холод: якою буде погода на Львівщині на Великдень

19:39

Масований удар: уражено нафтобазу, НПС, склади з БК та особовий склад РФ

19:10

Росія тестує нові дрони у Харкові та Одесі: Коваленко про загрозуПогляд

18:36

Секрет чистого одягу: як видалити стійкі плями за допомогою лише двох речей з кухніВідео

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на святоВеликдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято
18:34

Трамп раптово заявив про розмінування Ормузької протоки і розгром Ірану

18:26

Головний ворог слимаків: квітка, яка очищує сад від шкідників

17:50

Сонячна панель майбутнього: енергія не тільки від сонця, а й від дощу

17:28

РФ активізувалася і перейшла в наступ: у ЗСУ назвали "гарячий" напрямок

Реклама
17:25

Прання за ціною золота: 6 помилок, які непомітно спустошують гаманець

17:21

Чи зійшов Благодатний вогонь в Єрусалимі: відео та всі подробиці церемоніїВідео

17:16

Гороскоп Таро на завтра, 12 квітня: Овнам — самотність, Ракам — рівновага

17:08

Великоднє перемир'я: Генштаб попередив про можливі удари по РФ

16:56

"Краще б була жебрачкою": зрадниця Лоліта зневажила свою особливу доньку

16:52

Рахунок на 3400 доларів: жінка поїхала міняти масло, але все пішло не так

16:36

Сирський розкрив головні цілі ЗСУ та попередив про спроби РФ переломити хід війни

16:33

Червоний, жовтий чи зелений - який перець корисніший: лікарі здивували відповіддю

16:23

Буданов розповів, як програє своїй дружині: що вони роблять

16:22

Буданов прискорив ухвалення рішень на Банковій, – РБК

16:21

Гороскоп на завтра, 12 квітня: Близнюкам - неприємності, Козорогам - ризик

Реклама
16:16

"РФ відмовлялась обмінювати цих офіцерів": що відомо про визволених із полону українцівФото

15:47

Пес став головним годувальником у родині: скільки він заробляє на місяцьВідео

15:43

Львів - не столиця кави: місто в Україні, де відкрилася перша кав’ярня

15:39

Великдень 2026: що ні в якому разі не можна робити 12 квітня

15:34

Китайський гороскоп на завтра, 12 квітня: Тиграм — азарт, Кроликам — ідеї

15:30

ЗСУ звільнили 12 населених пунктів і сотні кілометрів: названо напрямок

15:29

Галкін показав стильну красуню-блондинку в Нью-Йорку

15:23

На Великдень Рівне накриють сніг і заморозки: синоптики попередили про небезпеку

14:50

Захист від смерті чи гріх: що означає традиція перевертати стільці на похороні

14:49

Холод та дощі починають відступати: коли на Тернопільщині нарешті потеплішає

14:27

Де не можна вішати годинник: дев’ять помилок, які псують інтер’єр

14:13

4 найуспішніші знаки зодіаку: хто народжений для перемог і влади

14:01

Несподіване рішення: як прострочені спеції вирішують щоденні побутові проблеми

14:00

Чи вимикатимуть світло в Україні на Великдень – відповідь Свириденко

13:50

Новий обмін полоненими: Україна повернула додому наших захисниківФотоВідео

13:41

На пісні Пугачової "розкатала губу" розлючена співачка-прихильниця Путіна

13:13

Чужа думка — закон: названо найзалежніші знаки зодіаку

13:12

Жінка оглядала підвал будинку 1923 року й знайшла сховище: що там було

13:03

Ангел Victoria's Secret Ельза Хоск повідомила про вагітність

13:00

Водіїв закликали дотримуватися правила трьох секунд на дорозі: яка причинаВідео

Реклама
12:57

Як діятиме перемир'я з РФ та якою буде реакція України на порушення - відповідь Зеленського

12:54

Рейтинг довіри до Буданова зростає: ЗМІ назвали "неочевидний підсумок" 100 днів роботи в ОП

12:52

Жир розчиниться сам: копійчаний засіб із кави та оцту, що замінить дорогу хімію

12:32

М'ясо чи цибуля - що краще смажити першим: шеф-кухар озвучив несподівану відповідь

12:09

Кріп виросте густою "щіткою": настій з одного інгредієнта творить диваВідео

11:45

Україну заливатиме дощами: синоптик зробила невтішний прогноз на Великдень

11:44

Вчені розкрили секрет "золотої кухні" Землі: де ховаються багатства

11:19

РФ готує нову базу для запуску "шахедів" за менш ніж 200 км від України: деталі

10:51

Лавров озвучив нову вимогу для закінчення війни: чого добиваються в Кремлі

10:24

Одна ложка — урожай збільшиться в 10 разів: що покласти в лунку під час посадки томатівВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Великдень 2026
Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини ЛьвоваНовини РівногоНовини ДніпраНовини ЗапоріжжяНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти