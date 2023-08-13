Кремль міг відмовитися платити "вагнерівцям" і їм платить Лукашенко-британська розвідка

Кремль міг перестати фінансувати найманців" ПВК " Євгена Пригожина. Приватна компанія рухається до процесу скорочення, кажуть британці.

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За даними британських розвідників, ПВК "Вагнер" рухається до процесу скорочення і переформатування / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Кремль, ймовірно, міг припинити фінансувати ПВК "Вагнера", і тепер "пригожинцям" можуть платити влада Білорусі. Про це йдеться в щоденному звіті Міністерства оборони Великобританії, який був опублікований в сервісі мікроблогом Twitter.

За даними британських розвідників, ПВК "Вагнер" рухається до процесу скорочення і переформатування, щоб, в першу чергу, скоротити витрати на зарплату.

Там зазначили, що після невдалого заколоту ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина російський режим, ймовірно, діяв проти його бізнесів.

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"Є реалістична можливість того, що Кремль більше не фінансує групу. Якщо російська держава більше не платить "Вагнеру", то другим ймовірним платником є білоруська влада", — йдеться в тексті.

При цьому в Британії підкреслюють, що витрати на "пригожинців" були б "небажаним витоком скромних білоруських ресурсів".

Загроза "Вагнера" з Білорусі

Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої ряди в Білорусі і облаштовуються в селі мета Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії Республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

Вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький підкреслює, що можлива Гібридна атака на польську територію.

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