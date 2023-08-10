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Українські захисники розгромили склад боєприпасів та пункт управління окупантів

Юлія Куришко
10 серпня 2023, 22:51 оновлено 10 серпня, 22:59
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Артилерійські підрозділи впродовж цієї доби виконали 1678 успішних вогневих завдань.
Українські захисники розгромили склад боєприпасів та пункт управління окупантів
Тарнавський розкрив ситуацію на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Констянтина Пестушко

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про ситуацію на Таврійському напрямку.

Бригадний генерал у своєму Telegram розповів, що на Таврійському напрямку триває робота Сил оборони. Артилерійські підрозділи протягом доби виконали 1678 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 279 осіб (загиблі - 73, поранені - 206). Українські захисники знищили 18 одиниць військової техніки противника.

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"Зокрема, 4 танки, 6 ББМ, 4 артилерійських системи та міномети,1 БпЛА, 3 одиниці автомобільної техніки. Також було знищено 1 склад боєприпасів, 1 пункт управління БпЛА та 1 логістичний центр. Сили оборони України працюють. Слава Україні!", - повідомив Тарнавський.

Нагадаємо, що Сили оборони утримали ключові позиції на декількох напрямках. На Лиманському напрямку підрозділи оперативного призначення НГУ утримують займані рубежі та не допустили втрати територій.

За минулі 24 години ворог втратив близько 300 військових. У ЗСУ повідомили, що армія України б'є війська РФ у напрямку Мелітополя, ворог контратакує. Воїни знищують сили і засоби військ агресора Росії і поступово звільняють території.

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