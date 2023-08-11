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"Вагнер" приєднається до армії Білорусі: у розвідці попередили про загрозу на кордонах НАТО

Юлія Куришко
11 серпня 2023, 10:38 оновлено 11 серпня, 10:53
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Британська розвідка розкрила, що найманці терористичного угруповування "Вагнер" приєднаются до армії Білорусі на кордонах НАТО.
'Вагнер' приєднається до армії Білорусі: у розвідці попередили про загрозу на кордонах НАТО
"Вагнерівці" приєднуються до армії РБ / колаж: Главред, фото: Міноборони Білорусі, СБУ

У Міністерстві оборони Великобританії повідомили, що частина білоруської армії проведе навчання біля країн НАТО. Їх інструктуватимуть найманці групи "Вагнера".

Як повідомили у зведенні Міноборони Великобританії у Twitter, що 6-а окрема гвардійська механізована бригада (6 ОГМБ) проведе навчання в районі Гродно на північному заході Білорусі, неподалік польсько-литовського кордону. У міністерстві заявили, що навчання покликані врахувати уроки, що були зроблені російськими військовими в Україні.

"Існує реальна можливість того, що до білоруських військ приєднається невелика кількість радників групи "Вагнера" як інструкторів", - наголосили у зведенні.

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За даними британської розвідки, спеціальні навчання, найімовірніше, є частиною звичайного навчального циклу білоруських військових. Базовий гарнізон 6 ОГМБ знаходиться в Гродно, і малоймовірно, що з'єднання в даний час розгорнуто з допоміжними засобами, необхідними для приведення його в боєздатність.

"Однак Росія майже, напевно, прагне позиціонувати білоруські сили як виступаючі проти НАТО", - зазначають у Міноборони Британії.

Загроза "Вагнера" із Білорусі

Нагадаємо, що бойовики Вагнер стягнули до Білорусі понад 700 од. техніки. Найманці ПВК Вагнер Євгенія Пригожина поповнюють свої лави у Білорусі і облаштовуються в селі Цель Осиповицького району, де вони зробили свій табір.

Вертольоти Білорусі перетнули кордон Польщі. Польща збільшить чисельність військ на кордоні з підконтрольною агресору Росії республікою Білорусь через інцидент з вертольотами режиму Олександра Лукашенка.

Вагнерівці рушили до Сувальського коридору. На захід Білорусі рухаються понад 100 найманців ПВК "Вагнера". Моравецький наголошує, що можлива гібридна атака на польську територію.

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війна в Україні ПВК Вагнер
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