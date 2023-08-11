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"Під постійним вогнем": генерал пояснив, як Україна завадить ремонтувати РФ мости

Юлія Куришко
11 серпня 2023, 02:10
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ЗСУ працюють і по Кримському мосту - періодично завдають ударів, які не знищують міст вщент, але руйнують.
'Під постійним вогнем': генерал пояснив, як Україна завадить ремонтувати РФ мости
Маломуж розповів про стан мостів на Херсонщині / колаж: Главред, фото: t.me/hueviyherson

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж в інтерв’ю Главреду розповів наскільки серйозно зараз пошкоджені Чонгарський та Генічеський мости, чи їх неможливо експлуатувати чи ще доведеться добивати.

"Чонгарський і Генічеський мости були пошкоджені настільки, що рух ними зараз припинився. Це ще не глобальні пошкодження, але Росії знадобляться місяці на їхнє відновлення. Причому робити це їм доведеться під нашим вогнем. Тобто сьогодні ми можемо не просто далі нищити потрібні Росії мости, але й просто не давати їй їх відновлювати", - наголосив генерал.

За його словами, це одна з ефективних схем. Він провів паралель із Антонівським мостом, яким і сьогодні руху немає.

"Так само ми будемо працювати вогнем і по цих мостах, що з’єднують Крим із півднем України, використовуючи Storm Shadow та інші потужні ракети, аби дедалі пошкоджувати ці мости та не давати їх відновити", - додав Маломуж.

Експерт пояснив, що в принципі, так само ЗСУ працюють і по Кримському мосту - періодично завдають ударів, які не знищують міст вщент, але руйнують логістичний шлях, роблячи неможливим використання пошкоджених автомобільної та залізничної проїжджих частин.

"Все це триватиме місяцями аж до українського наступу - ми просто не дозволятимемо ворогу вільно пересуватися цими мостами", - наголосив Маломуж.

Дивіться відеоверсію інтерв'ю із Миколою Маломужем про наслідки ударів по Генічеському та Чонгарському мостах:

Атака по мостам на Херсонщині

Нагадаємо, що у ЗСУ офіційно підтвердили, що українські військові розбомбили Чонгарський міст. Українські військові завдали удару вранці 29 липня. Це офіційно підтвердив СтратКом ЗСУ.

У Криму колаборанти скиглять через удар ЗСУ по Чонгарському мосту. Херсонський колаборант Володимир Сальдо розповів, нібито українські військові випустили по мосту 12 ракет, але 9 із них, мовляв, російські окупанти збили.

В ISW розповіли про наслідки ударів по мостах до окупованого Криму. Російські війська були змушені перенаправити дорожній рух з коротших східних маршрутів на довші західні.

Генерал розкрив, чому ЗСУ зараз атакують мости на Херсонщині. Знищення мостів - це одне із пріоритетних завдань на визначальних напрямках, особливо на півдні, наголосив Маломуж.

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