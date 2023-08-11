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"Гаряче": окупанти пішли у наступ та зазнають великих втрат - Генштаб

Юлія Куришко
11 серпня 2023, 07:57 оновлено 11 серпня, 08:31
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Країна-агресорка Росія продовжує завдавати удари по цивільному населенню.
'Гаряче': окупанти пішли у наступ та зазнають великих втрат - Генштаб
/ колаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95 ОДШБр

У Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні повідомили, що впродовж минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів.

Через постійні російські терористичні атаки є загиблі та поранені серед цивільного населення та руйнування житлових будинків.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Степного, Костянтинівки, Попівки та Олександрівки Сумської області", - повідомили у Генштабі.

відео дня

Куп’янський напрямок

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Надії та південніше Новоселівського Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Часів Яр, Предтечине, Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Сєверного Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

Мар’їнський напрямок

На Мар’їнському напрямку, сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області. В районі зазначеного населеного пункту завдав авіаційного удару. Окрім цього, артилерійських обстрілів зазнали Водяне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Благодатне Донецької області.

Успішні операції Сил оборони

Як зазначили у Генштабі, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Авіація сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 – по зенітно-ракетному комплексу противника. Також минулої доби нашими захисниками було знищено 7 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136", - йдеться у зведенні від Генштабу.

Втрати окупантів

За минулу добу українські військові ліквідували 580 окупантів, 12 танків, 15 броньованих машин, два засоби ППО, 15 артилерійських систем та спецтехніку росіян.

'Гаряче': окупанти пішли у наступ та зазнають великих втрат - Генштаб
ЗСУ знищили окупантів та їх техніку / фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що українські захисники розгромили склад боєприпасів та пункт управління окупантів. Артилерійські підрозділи впродовж цієї доби виконали 1678 успішних вогневих завдань.

У Міноборони повідомили про надважкі бої ЗСУ проти окупантів. ворожі війська безуспішні робили спроби відновити втрачене положення на околицях Кліщіївки. Важкі бої тривають.

Українські військові утримали оборону ключових позицій. На Мар'їнському та Бердянському напрямках підрозділи Нацгвардії успішно утримують займані позиції.

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