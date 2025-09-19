У кишеню Путіну: які країни ЄС досі купують газ у Росії

Відразу 8 країн-членів ЄС продовжують закуповувати російський газ.

Які країни купують російський газ / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Які країни купують газ у РФ

Які обсяги

Цілих вісім країн Європейського Союзу все ще продовжують імпортувати російський газ. При чому як трубопровідний, так і скраплений (СПГ).

Водночас у керівництва Євросоюзу немає даних про те, де цей газ фактично використовується, повідомила представник Єврокомісії з енергетики Анна-Кайса Ітконен, пише The Guardian.

За її словами, цими країнами є: Бельгія, Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина та Іспанія.

При цьому підкреслюється: одразу 8 країн-членів ЄС продовжують закуповувати російський газ, незважаючи на вимогу президента США Дональда Трампа до ЄС і НАТО повністю припинити енергопостачання з Росії. А також всупереч його "зростаючому невдоволенню" з приводу того, що це не відбувається. Зокрема, раніше він заявив, що таким чином Європа фінансує війну проти України.

За інформацією Reuters, найбільшим імпортером російського СПГ у Європі є Франція, яка в січні-серпні 2025 року придбала близько 4 млн тонн цього палива. Далі йдуть:

Бельгія - 2,3 млн тонн;

Іспанія - 1,8 млн тонн;

Нідерланди - близько 1 млн тонн.

Газопроводи з Росії до Європи, газ, інфографіка / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося про європейський план щодо відмови від нафти і газу з РФ. Публікацію плану відкладали через мита з боку президента США Дональда Трампа проти країн ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Україна планує закуповувати великі обсяги американського газу. Із загального обсягу імпорту через Європу до половини припадатиме на СПГ, що поставляється на європейські термінали.

Як раніше повідомляв Главред, у Сенаті США представили законопроєкт, який передбачає введення 500% мита на товари з країн, що імпортують російські нафту і газ.

