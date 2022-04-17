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Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо цивільних – МЗС Британії

17 квітня 2022, 12:07

Хоч є незаперечні докази воєнних злочинів путінських орків в Україні, РФ все одно вигадує все нові нереальні "пояснення" очевидних фактів.

Кремль готує нову брехню для виправдання звірств армії РФ щодо мирного населення – МЗС Британії/ Reuters

У Росії готують нову брехню, щоб прикрити нею звірства, які вчиняла путінська армія щодо мирного населення в Україні.

Проте такі спроби РФ не зупинять слідство, адже є незаперечні докази воєнних злочинів російських військових в Україні. Винні будуть покарані. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Великої Британії у Twitter.

"Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб відповісти на звірства над мирним населенням в Україні. Ці спроби приховати жахливі акти насильства не зупинять слідчих. Велика Британія пропонує фінансування, персонал і військовий досвід, щоб притягнути винних до відповідальності", – зазначається у повідомленні.

У відео, яке британське МЗС додало до публікації, наголошується, що є чіткі докази великої кількості звірств, вчинених російськими окупантами проти мирного населення та цивільної інфраструктури в Україні. У відео перераховуються, зокрема:

  • зґвалтування та сексуальне насильство,
  • обстріли шкіл та лікарень,
  • розстріли цивільних,
  • катування,
  • страти.

читайте такожКраїна-людожер, або Росія готує нову масову різанину в УкраїніУ відомстві зазначають, що при всій очевидності воєнних злочинів РФ країна-агресорка продовжує стверджувати, що нібито у цьому винні "українські нацисти і західні технологи". Також в Росії переводять стрілки і намагаються необґрунтовано довести, нібито звірства, які вчиняли російські військові, насправді інсценовані Україною.

В МЗС Британії наголосили, що "війна Путіна побудована на брехні".

Нагадаємо, Російський пропагандист Володимир Соловйов звинуватив Збройні сили РФ у тому, що вони не угледіли за флагманом Чорноморського флоту Росії – крейсером Москва, який був знищений українськими ракетами Нептун.

Раніше у британській розвідці розкрили мету РФ в Україні та напрямок головного удару. Зазначається, що незважаючи на те, що фокус основних дій російських окупантів змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається колишньою. Кремль прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування.Нагадаємо, раніше військовий експерт Федоров розповів, що Росія в останні два тижні через свої військові провали переглянула стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку Кремль ставив собі завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України і призначити на їхнє місце нових персонажів, котрі будуть лояльні до Росії, то тепер такі завдання уже не ставляться. Зараз новою ціллю Путіна є досягти військового успіху на Донбасі.

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