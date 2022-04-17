У британській розвідці розкрили мету РФ в Україні та напрямок головного удару

Окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі на схід України.
Незважаючи на те, що фокус основних дій російських окупантів змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається колишньою.
Як говориться в новому звіті британської розвідки, Кремль прагне змусити Україну відмовитися від своєї євроатлантичної орієнтації і затвердити своє регіональне панування.
Відзначається, що російські окупанти продовжують перекидати військову техніку з Білорусі на схід України, в тому числі на позиції недалеко від Харкова і Сєвєродонецька.
Крім того, російська артилерія продовжує завдавати ударів по українських позиціях на сході країни, де Росія планує відновити свій наступ.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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