"Корупціонерів потрібно відправляти на передову": Таїпов розповів, як Україні здолати імперськість РФ

Як вважає відомий чеченський діяч Муса Таїпов, особливо жорстко владі України потрібно чинити зараз з корупціонерами.

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Муса Таїпов / колаж фото УНІАН

Українській владі в рамках боротьби з російською імперськістю потрібно чинити максимально чесно і часом йти на вкрай жорсткі заходи. Про це в інтерв'ю Главреду сказав член президії уряду тимчасово окупованої Росією Чеченської республіки Ічкерія, представник ЧРІ у Франції і племінник Джохара Дудаєва Муса Таїпов.

"Чесність. З народом потрібно бути чесними. Не потрібно давати помилкових надій, потрібна чесна, об'єктивна розмова. Мовляв, так, друзі, якщо ми програємо, нашої країни не буде. Для чого РФ вивезла дітей з окупованих територій? Для асиміляції, щоб вони забули країну і після того, як підростуть, воювали проти України або іншої країни. Це манкуртизація, адже на території Росії живуть кілька мільйонів українців. Нещодавно Україну бомбив льотчик, а його батьки живуть в Україні, Маріупольський театр теж бомбив льотчик з українським корінням. Це і є манкурти, точно такі ж, як і чеченомовні – їх батьків, родичів вбивала Росія, але вони воюють за РФ (слава богу, їх небагато, але тим не менше)", − сказав він.

Хто такий Муса Таїпов Народився в Казахстані, де жив чеченський народ в депортації. Був в особистій охороні Джохара Дудаєва перед обранням того президентом в 1991 році. Ветеран Першої та Другої чеченських воєн. Працював у державних структурах Чечні. Брав участь у партизанській війні з РФ в горах. Після еміграції став представником ЧРІ у Франції відео дня

Як вважає Таїпов, особливо жорстко владі України потрібно чинити зараз з корупціонерами.

"З народом потрібно розмовляти чесно, а питання корупції у воєнний час потрібно вирішувати інакше. Наприклад, корупціонерів потрібно відправляти на передову – приїхали 3-4 хлопці і туди його забрали. Смертної кари у вас немає, але якщо з боку ворога шмальнуть, це полегшить завдання", − сказав він.

Нагадаємо, раніше чеченський диктатор Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Голова Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету Міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віцепрезидент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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