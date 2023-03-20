Операція "Наступник-2": місце Кадирова може зайняти його син - Яковенко

Владу клану Кадирова в Чечні можна назвати окупаційною, вона впаде після того, як зруйнується путінський режим, вважає Ігор Яковенко.

Зустріч Путіна і Ахмата Кадирова схожа на зустріч Путіна з 27-річним Рамзаном Кадировим / Фото Фото t.me/RKadyrov_95, скріншот

Місце глави Чечні Рамзана Кадирова може зайняти його син Ахмат. Про це може свідчити зокрема і зустріч російського диктатора Володимира Путіна з 17-річним підлітком в Кремлі.

Як розповів в інтерв'ю Главреду російський опозиційний політик, журналіст і соціолог Ігор Яковенко, зустріч Путіна і Ахмата Кадирова схожа на зустріч Путіна з 27-річним Рамзаном Кадировим - тоді його після смерті батька терміново в тренувальному костюмі призвали в Кремль для розмови з Путіним.

"Тоді це була операція "Наступник". Цілком можливо, що місце Кадирова займе його син Ахмат. Нікого не хвилює, що підлітку всього 17 років. Дадуть йому якогось дядька з числа чиновників, щоб за ним доглядав", - припустив Яковенко.

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Опозиційний політик зазначив, що Кадиров останнім часом виглядає дуже погано.

"Візит до Путіна виглядав дивно - він читав з листків паперу, на яких були надруковані якісь дуже великі літери. Було помітно, що людина не формі. Наскільки його стан здоров'я критичний, судити складно", - зазначив він.

Яковенко вважає, що владу клану Кадирова в Чечні можна назвати окупаційною, вона впаде після того, як зруйнується путінський режим.

"Самодержавна окупаційна монархія та диктатура, яка була нав'язана чеченському народу. У Чечні ніколи не було шахіншахів, падишахів чи монархів. Подібна влада - абсолютно штучне утворення ( ... ) Режими Путіна і Кадирова пов'язані один з одним. Якщо впаде Кремль, то почнеться крах і кадировського режиму в Чечні. Утримати владу Кадирову можна буде лише силою, а якщо не вийде, доведеться виїхати в якусь ісламську країну, де у нього хороші контакти", - резюмував Яковенко.

Хто такий Ігор Яковенко Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

Зустріч Путіна і Ахмата Кадирова

4 березня Кадиров повідомив про розмову Путіна і свого сина, який виступив у ролі голови Ради регіонального відділення громадської організації "Рух перших". За словами глави Чечні, це була неофіційна зустріч, але відбулася вона в Овальному залі в Кремлі, де Путін зустрічається з іноземними лідерами.

"Володимир Володимирович дав багато напуття молодому Ахмату, зазначивши, що третє покоління Ахмата-Хаджі має не лише пишатися своїм дідусем, а й продовжити розпочатий ним шлях і примножити успіхи", – написав Кадиров.

Ахмат Кадиров і Володимир Путін на зустрічі в Кремлі / Фото t.me/RKadyrov_95

До слова, сам Рамзан Кадиров мав схожий досвід в 2004 році, після загибелі його батька, президента Чечні Ахмата Кадирова. Тоді йому було 27 років.

Ахмат Кадиров - молодший удостоївся зустрічі з главою держави в 17 років перед весіллям в Грозному.

Що відомо про хворобу Кадирова

3 березня Рамзан Кадиров з'явився на публіці після чуток про його хворобу. При цьому у нього на руці був помічений медичний прилад. Глава Чечні брав участь у зустрічі з ватажком бойовиків "ДНР" Денисом Пушиліним.

Глава Кабінету міністрів Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв заявив, що Рамзан Кадиров став залежний від якихось лікарських препаратів. Їх він вживає вже 15 років.

Колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін заявляв, що главу Чечні Рамзана Кадирова могли отруїти. У нього почалися серйозні проблеми з нирками, що може бути симптомом отруєння. На лікування Кадиров навіть поїхав в Об'єднані Арабські Емірати, а коли приїжджає в Чечню, то з ним туди їде лікар з ОАЕ.

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