Контрактники перетворюються на купу м’яса: Ейдман розповів, чи цінує РФ життя солдат

Росія хоче зменшити втрати особового складу на війні, тому змінила міністра оборони країни-агресорки, зазначив Ігор Ейдман.

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Ейдман прокоментував зневажливе ставлення Росії до життя окупантів / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, Міноборони РФ

Росія зовсім не цінує життя російських солдат. Кремль "дорого купує" контрактників і кидає їх у "м’ясні штурми" ніби вони нічого не вартують. Про це в інтерв’ю Главреду розповів соціолог, публіцист, автор книжок Ігор Ейдман.

"Зовсім не цінує (Росія життя російських військових — ред). Це не тільки аморально, а ще й контрпродуктивно, з точки зору економічної політики. Тому що зараз російська держава купує за дорого контрактників, а витрачає їх так, ніби вони нічого не варті", - зазначив Ейдман.

За його словами, однією з причин, чому в РФ назначили Бєлоусова замість Шойгу полягає в тому, що російська влада вирішила зменшити втрати серед окупантів на війні в Україні.

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"Кремль вирішив економніше підходити до практики вбивства людей і краще рахувати гроші під час війни, зокрема, краще рахувати ті гроші, які витрачаються на контрактників, які швидко перетворюються на купу м'яса", - припустив він.

Хто такий Ігор Ейдман Ігор Віленович Ейдман (25 вересня 1968, Горький) — російський соціолог, один з найбільш публікованих дослідників путінізму як соціальної і політичної системи. З 1995-го по 2002-й рік очолював піар-агенцію "Центр соціальних інновацій". Ігор Ейдман є автором антиолігархічної кампанії Бориса Нємцова. З 2002-го по 2005-й рік Ігор Ейдман працював одночасно в центрі політконсалтингу "Ніколло М" і Всеросійському центрі вивчення громадської думки (він же ВЦВГД). У 2010-му році виступив одним з підписантів опозиційного листа "Путін повинен піти". У 2011-му році переїхав до Німеччини.

Ігор Ейдман в 2014-му році випустив книгу "Нова національна ідея Путіна". У 2016-му році була видана його книга "Система Путіна: Куди йде нова російська імперія?"

Ігор Ейдман - автор багатьох публікацій і статей, активно пише на своїх сторінках у соцмережах. У своїх матеріалах він детально розбирає сучасну російську політику, виступає проти війни в Україні, нещадно висміює Путіна, "духовні скрєпи" і "русский мир".

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Нагадаємо, Збройні сили України спростували чутки про вихід з села Кринки на лівобережжі Херсонської області. Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що ситуація в районі Кринок залишається стабільною.

Також війна в Україні переходить у критичну фазу. ЗСУ намагаються відвоювати втрачені території, а Росія не втрачає прагнення до нових територіальних завоювань, пише The Hill.

Як повідомляв Главред, російські окупанти не бережуть свої сили і штурмують фронт із великою кількістю військових. Втрати серед них за рік становлять 150 тисяч. Однак для Росії ці втрати не мають значення, оскільки щороку подібна кількість людей в країні помирає від неякісного алкоголю.

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