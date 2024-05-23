Чи вийшли українські військові з Кринок: у ЗСУ зробили важливу заяву

Попри численні спроби окупантів витіснити українських морпіхів з лівого берега Херсонщини, загарбники знову зазнали втрат і повернулися на свої позиції.

https://glavred.net/ukraine/vyshli-li-ukrainskie-voennye-iz-krynok-v-vsu-sdelali-vazhnoe-zayavlenie-10567460.html Посилання скопійоване

У ЗСУ сказали, чи вийшли українські військові з Кринок/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, міноборони РФ

У Збройних силах України прокоментували чутки про те, що українські військові вийшли з села Кринки на лівобережжі Херсонської області.

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук у коментарі Суспільному заявив, що ситуація в районі Кринок залишається стабільною.

Він зазначив, що станом на 23 травня українські морські піхотинці продовжують виконувати завдання за призначенням у цьому населеному пункті та мають успіх.

відео дня

Плетенчук зазначив, що, незважаючи на численні спроби російських окупантів витіснити українських морпіхів з лівого берега Херсонщини, загарбники знову зазнали втрат і були змушені повернутися на свої позиції.

"Ситуація залишається контрольованою", – наголосив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня.

Раніше молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомляв, що ЗСУ вийшли з Кринок на Херсонщині. Він зазначав, що українські військові зайняли більш укріплені позиції на лівому березі Херсонської області.

Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Війна в Україні – останні новини

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що РФ намагається прорвати оборону ЗСУ і кидає для цього найбільш підготовлені підрозділи. Інтенсивні бої точаться на Куп'янському, Курахівському та Покровському напрямках.

Також раніше повідомлялося, що війна в Україні переходить у критичну фазу – The Hill назвав пріоритет Заходу. Міжнародні санкції проти економіки Росії показали неоднозначні результати, оскільки Москві вдається маневрувати навколо них.

Нагадаємо, раніше директор військових програм Центру Разумкова, військовий експерт Микола Сунгуровський зазначав, що Путін обмежений у часі, армія РФ скоро спробує зламати наш фронт.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред