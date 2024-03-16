Росіяни тікають, щоб не йти у 'м'ясні штурми': в ЗСУ розповіли про бої на Херсонщині

Диверсійно-розвідувальні групи окупантів знищуються українськими військами, навіть не доходячи до правого берега Дніпра, зазначив Братчук.

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Росіяни дезертирують, щоб не йти у "м’ясні штурми" / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти продовжують свої спроби штурмувати позиції українських військ на лівому березі Дніпра, однак інтенсивність атак знизилась. Росіяни йдуть у штурми малими групами піхоти, без техніки. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Протягом минулої доби ворог провів три невдалі штурми. Вони здійснюються малими мобільними групами. Ворог отримує відсіч, зазнає втрат і змушений відкочуватися на свої позиції. Техніку противник не використовує, тому що вона вся буде знищуватися і знищується під час контрбатарейної боротьби української артилерії з правого берега Дніпра. Це сьогодні головний спосіб ведення бойових дій", - сказав Братчук.

Речник зазначив, що нині російським окупантам стає дедалі складніше знаходити солдатів, готових брати участь у штурмах на лівобережжі Херсонщини.

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"Є навіть факти того, що люди дезертирують, коли їх направляють у ці штурмові групи. Бойова група сьогодні мінімальна - у кількості відділення до 10 осіб", - розповів він.

Братчук наголосив, що росіяни намагаються висадити диверсійно-розвідувальні групи на правому березі Дніпра з метою проведення розвідки або зайняття позицій. За його словами, у такий спосіб окупанти прагнуть інформаційно створити певні передумови для того, щоб повідомити, що нібито російська армія перебуває на правому березі.

"Наша відповідь - дуже чітка, такі диверсійні групи знищуються, навіть не доходячи до правого берега Дніпра. Тому всі розмови про нібито "наступ" російської армії на правий берег, про якісь плацдарми загарбників, є фейковими повідомленнями. Ворог не готовий і не буде наступати на правий берег", - додав речник.

Хто такий Сергій Братчук? Братчук Сергій Борисович - речник голови Одеської обласної військадміністрації. До повномасштабного вторгнення служив іподияконом у церкві та був речником Одеської єпархії Православної церкви України. З 2017 року, як заначає у себе в соцмережах був добровольцем у 8-му окрему батальйоні УДА Аратта. У 2018 році став пресофіцером у складі батальйону, пише Рух ЧЕСНО.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, окупаційна армія планує новий наступ улітку 2024 року, а навесні готується дестабілізувати українські оборонні лінії. Звіт аналітиків Інституту вивчення війни зауважує, що західна безпекова допомога може стати вирішальною в успішності України у відбитті наступу російських військ.

Також росіяни здійснили три спроби штурму на лівобережжі Дніпра та сім у районі Роботиного. Ворог зазнав суттєвих втрат та відійшов на вихідні позиції. Українські війська нейтралізували 117 окупантів та знищили техніку.

Крім цього, війська РФ продовжують наступальні операції на фронті і перегруповуються для подальшого продовження бойових дій. Глава Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що перегрупування не означає зміни планів у ворога, а пов'язане переважно з технологічними аспектами.

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