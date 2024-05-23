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150 тис. на рік: чому росіяни не звертають увагу на "двохсотих" окупантів - експерт

Ангеліна Підвисоцька
23 травня 2024, 22:34
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Олексій Гетьман стверджує, що для Росії такі втрати є незначними.
ЗСУ, Олексій Гетьман
У росіян дуже великі втрати, але РФ не звертає на них увагу / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, facebook.com/alexeyhetman

Російські окупанти не намагаються берегти свої сили і кидають у штурм величезну кількість свого "гарматного м'яса". Лише за рік на фронті втрати РФ становлять 150 тисяч окупантів. Про це під час чату на Главреді заявив військовий експерт, майор ЗСУ Олексій Гетьман.

Майже за три роки РФ втратить півмільйона російських окупантів. Однак такі втрати на полі бою не мають для Росії жодного значення.

"Приблизно стільки ж (150 тисяч росіян - Главред) у Росії щороку гине від неякісного алкоголю, тобто 150 тисяч росіян щороку помирає від "глоду". Що для них можуть означати такі втрати на полі бою? Це ні про що", - сказав Гетьман.

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Хто такий Олексій Гетьман?

Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни.

Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні - останні новини:

Нагадаємо, окупаційні війська Росії продовжують свої наступальні операції на багатьох напрямках. Ворожі сили відкрили новий фронт на півночі Харківської області та здатні атакувати кордон у районі Сумської області. На Донбасі головним напрямком удару залишається Часів Яр, окупація міста потрібна противнику для реалізації ключової мети - захоплення всієї Донецької області.

Країна-агресор Росія не планує захоплювати Харків під час активізації свого наступу на Харківщині. Загарбники мають мінімальну і максимальну мету під час цього наступу, і мінімальної вони вже досягли, вважає командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

Не виключено, що наступ РФ триватиме до листопада і може мати тактичні успіхи, але прориву фронту не буде, загалом війна ще на кілька років, вважає майор ЗСУ Олексій Гетьман.

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війна в Україні вторгнення Росії російські війська Олексій Гетьман
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