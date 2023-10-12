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Комісія Конгресу: США повинні бути готовими до одночасних війн з РФ і Китаєм

Андрій Ганчук
12 жовтня 2023, 22:08 оновлено 12 жовтня, 22:15
У США вважають, що Росія і Китай стане загрозою для держави протягом найближчого десятиліття і закликають посилити витрати на ядерні і звичайні озброєння.
США, Росія, Китай, ядерна зброя
США побоюються співпраці Китаю і Росії, яка може призвести до війни Вашингтона проти Москви і Пекіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

Сполученим Штатам Америки слід готуватися до можливих одночасних війн як з країною-агресором Росією, так і з Китаєм. Американській державі потрібно розширювати свої звичайні збройні сили, зміцнювати альянси з союзниками і удосконалювати програму, спрямовану на модернізацію ядерної зброї. Про це заявила призначена Конгресом двопартійна комісія.

Як повідомляє Reuters, у доповіді Комісії зі стратегічної політики, яка з'явилася на тлі ускладнення відносин з Китаєм через Тайвань і повномасштабного нападу на Україну, йдеться про те, що США потрібно готуватися до одночасної війни з РФ і Китаєм.

США стурбовані співпрацею Росії та КНР

Водночас один з високопоставлених чиновників, який брав участь у підготовці доповіді, відмовився відповідати, чи вказують брифінги розвідки на вивчення інформації про можливу ядерну співпрацю Китаю і Росії.

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"Ми стурбовані... Між ними може бути якась остаточна координація, яка приведе нас до цієї конструкції двох воєн", - зазначив чиновник.

Журналісти пишуть, що отримані під час роботи над доповіддю результати повинні серйозно змінити поточну стратегію національної безпеки США, яка полягає у закликах до перемоги в одному конфлікті і стримування іншої конфронтації. Нові заходи вимагатимуть збільшення витрат на сектор оборони та підтримки з боку Конгресу.

Примітно, позиція в доповіді відрізняється від точки зору президента Джо Байдена, який говорить, що нинішнього ядерного арсеналу Штатів достатньо для того, щоб стримати об'єднання сил РФ і КНР.

"Сполучені Штати і їхні союзники повинні бути готові стримати і перемогти обох супротивників одночасно... Міжнародний порядок, очолюваний США, і цінності, які він відстоює, знаходяться під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю і Росії", - зазначено в доповіді.

Загроза з боку КНР і Росії стане гострою в 2027-2035 роках

У доповіді на 145 сторінок йдеться про те, що загрози від Росії і Китаю стануть найгострішими для США в 2027-2035 роках.

"Рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація була готова", - вважають фахівці.

Також в документі сказано, що 30-річна програма оновлення ядерної зброї, яку запустили в 2010 році і, станом на 2017 рік, оцінювали її витрати в розмірі 400 млрд. доларів до 2046 року, повинна бути повністю профінансована, щоб вдалося модернізувати всі боєголовки, логістику та інфраструктуру.

Крім того, рекомендується продовжити термін служби підводних човнів із балістичними ракетами і розмістити більше ядерної зброї в Європі і на території країн-партнерів в Азії.

Загроза ядерного протистояння

Росія, Китай і США підвищили активність на ядерних полігонах, що може свідчити про намір держав відновити випробування ядерної зброї. Такої позиції дотримуються американські аналітики. Вони нагадали, що після Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань 1996 року країни не проводили подібних випробувань.

Росія готується відновити випробування ядерної зброї, вважають журналісти Reuters. Вони акцентували увагу на тому, що російський парламент після заяв Путіна повинен розглянути питання про відкликання РФ ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, коли Кремль може завдати удару. На думку чиновника, Росія не використовує ядерну зброю, доки Захід їй не дозволятиме цього робити.

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