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"Коментарі були перекручені": Воллес виправдався після різкої заяви в бік України

Юлія Куришко
14 липня 2023, 17:02 оновлено 14 липня, 17:10
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Міністр оборони Британії зазначив,що деякі його коментарі перекрутили.
'Коментарі були перекручені': Воллес виправдався після різкої заяви в бік України
Воллес виправдався за свій різкий вислів про подяку Британії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОПУ

Міністр оборони Британії Бен Воллес виправдався за свою останню промову у бік України про те, що він "хоче бачити від України хоч трохи подяки" за ту допомогу, яку надає його країна.

На своїй сторінці у Facebook міністр оборони зазначив, що деякі його коментарі перекрутили і не правильно зрозуміли.

"Мої коментарі про те, як найкраще підтримати Україну, викликали неабияку зацікавленість, а деякі з них були перекручені", - наголосив Воллес.

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За його словами, він людина, яка була в авангарді мобілізації підтримки України. Він обговорював виклики, які можуть виникнути під час роботи над постачанням Україні тієї зброї, яка допоможе їй перемогти.

"Я говорив про необхідність для України іноді визнавати, що в багатьох країнах і в деяких парламентах немає такої сильної підтримки, яка є у Великій Британії", - пише міністр у Facebook.

Воллес підкреслив, що йому пощастило, що населення Великої Британії та всі партії в парламенті підтримують зусилля з надання допомоги Україні. Рейтинги підтримки України в Британії є одними з найвищих у Європі - понад 70%

Міністр зазначив, що його коментарі намагалися відобразити те, що важливо говорити не тільки між собою а й зі звичайними людьми, яких ще треба переконати в необхідності поставок зброї Україні.

Воллес сказав, що особисто буде продовжувати підтримувати Україну до кінця, стільки, скільки буде потрібно.

Але він додав, що національні парламенти часто мають конкуруючі потреби, і Україні та Великій Британії потрібно продовжувати заохочувати цю сильну підтримку, використовуючи факти і дружбу.

Військова допомога від Британії

Нагадаємо, що Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Україні дадуть кошти на ремонт обладнання і новий військовий реабілітаційний центр, а також боєприпаси до Challenger 2, понад 70 бойових машин тощо.

Сунак і Британія підтримують вступ України до НАТО. Велика Британія готова працювати зі Сполученими Штатами та іншими союзниками на Заході для того, щоб Україна вступила до Північноатлантичного альянсу.

Британія оголосила про знакову фінансову підтримку для України на 3 млрд доларів. Буде запущений новий британсько-український технологічний міст для сприяння інвестиціям і талантам, надана підтримка "зеленій" енергетиці та багато іншого.

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