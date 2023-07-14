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На 1,7 км: захисники України рвонули вперед на Мелітопольському напрямку

Альона Вороніна
14 липня 2023, 13:05 оновлено 14 липня, 13:06
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Українські воїни просунулися на південь та південний схід на зазначеному напрямку. Рухатися вперед доводиться у дуже важких умовах.
Николай Уршалович, украинские военные
Захисники України просунулися на Мелітопольському напрямку/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

Бійцям Національної гвардії України вдалося просунутися на 1700 м за тиждень на Мелітопольському напрямку. Українським воїнам доводиться рухатися у важких умовах – російські окупанти провели на цій місцевості щільне мінування, а також постійно обстрілюють захисників України.

Про це розповів представник Головного управління Нацгвардії полковник Микола Уршалович під час брифінгу. Він зазначає, що просування на цьому напрямку відбулося на південь та південний схід.

Він зазначив, що підрозділи 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" у взаємодії із ЗСУ продовжують вести наступ на цьому напрямку.

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"За звітний період штурмові групи бригади за підтримки танків просунулися на 1700 м на південь та південний схід. Просуваються наші підрозділи в умовах щільного мінування ворогом та потужного вогневого впливу. А це 213 обстрілів з РСЗВ, танків та артилерії і 6 авіаударів. Це тільки протягом тижня, що минув", – розповів Уршалович.

Він додав, що російські загарбники намагалися вести контрнаступальні дії, щоб відновити втрачене положення, але не досягли успіху.

Хто такий Микола Уршалович

Микола Уршалович – полковник, заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України.

Брав участь у боях за визволення Слов'янська, у зоні бойових дій перебував з початку червня по серпень 2014-го. 19 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі під час російсько-української війни, нагороджений орденом "За мужність" III ступеня, 25 березня 2020 року — медаллю "За військову службу Україні", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

У ЗСУ зазначили, що Бердянськ та Мелітополь – більше не тил окупантів РФ. Сили оборони України ставлять перед собою завдання виходу до узбережжя Азовського моря, сказав речник Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов розповів про успішні дії українських сил у районі Бахмута Донецької області. Окупантів вибили з позицій під Бахмутом. ЗСУ продовжують наступальні дії відразу на декількох напрямках, розповів Ковальов.

Нагадаємо, представник Східного угруповання українських військ Сергій Череватий зазначив, що завдяки касетним боєприпасам, які нададуть країни-партнери, Україна зможе дати окупантам агресора Росії гідну відповідь на полі бою. Череватий наголосив: "нехай Росія знає, що за все приходить розплата".

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