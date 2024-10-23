Удвічі більше за попередні оцінки: скільки військових КНДР направили до РФ

Очікується, що до грудня буде розгорнуто 10 000 північнокорейських солдатів на території РФ.

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КНДР уже відправила в РФ 3000 військових / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, ua.depositphotos.com

Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. Про це повідомили південнокорейські законодавці, після брифінгу представників національної розвідки, пише Reuters.

На закритому брифінгу в парламентському комітеті директор Національної розвідувальної служби заявив, що ще 1500 північнокорейських військових приєдналися до 1500, які, за оцінками його відомства, перебували в країні минулого тижня.

"3000 північнокорейських солдатів, відправлених до Росії, були розподілені між кількома військовими базами й проходять підготовку", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними відомства, Північна Корея планує до грудня відправити до Росії загалом 10 000 військових.

Також відомо, що РФ найняла чимало перекладачів для північнокорейських солдатів. Їх вчать сучасної тактики війні з використанням безпілотників, однак на адаптацію потрібен час. Тож у Південній Кореї вважають, що серед солдатів КНДР може бути багато втрат, щойно їх відправлять на фронт.

"Російські інструктори оцінюють, що північнокорейські військові мають відмінні фізичні якості і моральний дух, але їм не вистачає розуміння сучасних методів ведення війни, таких як атаки з використанням безпілотників", - повідомив депутат комітету Лі Сон Гвен.

Армія КНДР / Инфографика: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Війська КНДР в Україні – останні новини

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що війська Північної Кореї вже перебувають у РФ. З'явилися відповідні докази. Вашингтон розбирається, з якою метою Пхеньян відправив своїх військових на територію російської держави.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Північна Корея надала Росії не просто військових, а представників так званих сил спеціальних операцій. Він вважає, що ситуація яка зараз відбувається із перекиданням військ КНДР в Україну є достатньо загрозливою.

У виданні The Guardian повідомляли, що російська окупаційна армія може залучати північнокорейські війська для штурмових дій на сході України у зимовий період. Також військові з Північної Кореї можуть використовуватися країною-агресоркою Росією для підтримки логістики та інженерних робіт поблизу лінії фронту.

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