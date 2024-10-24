Південна Корея "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в РФ

Експерти погоджуються, що військова підтримка Південної Кореї України матиме значний вплив на хід російсько-української війни.

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Сеул готує відповідь на зміцнення співпраці КНДР і Росії / Колаж Главреда. Фото: ОП

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Сеул обіцяє відповісти на допомогу КНДР у війні проти України

Південна Корея може надати Україні наступальну зброю і військових

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль пообіцяв, що його країна "не сидітиме склавши руки" на тлі перекидання військ КНДР в Росію для війни проти України, цитує Independent.

Під час пресконференції з польським колегою Анджеєм Дудою у Сеулі 24 жовтня пан Юн назвав розгортання північнокорейських військ "провокацією, що загрожує глобальній безпеці за межами Корейського півострова і Європи".

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"Південна Корея не сидітиме склавши руки", — пообіцяв він.

Як писав Главред, на зараз Сеул розглядає передачу Україні наступальної зброї, цим сами ідучи проти заборони надсилати зброю країнам, які ведуть активні бойові дії.

Крім того, зʼявилась інформація про готовність Південної Кореї направити до Києва своїх військових розвідників-перекладачів — для спілкування з північнокорейськими військовополоненими.

КНДР і Південна Корея - порівняння / Інфографіка: Главред

До слова, Південна Корея має одну з найбільших армій світу з приблизно 3,6 млн солдатів (500 000 активних, 3,1 млн у резерві). Південнокорейський уряд поставив за мету стати четвертим за величиною експортером зброї у світі до 2027 року після США, Росії та Франції.

Якщо Південна Корея вирішить підтримати Україну зброєю, це матиме величезний вплив на хід війни, переконаний оглядач BILD Альберт Лінк.

КНДР допомагає Росії - головне

У жовтні українська розвідка підтвердила пряму участь КНДР у російсько-українській війні - Зеленський заявив про відправку 10 тисяч військових. При цьому дані про перекидання і розміщення північнокорейських солдатів передала розвідка Південної Кореї.

Згідно з останніми оцінками, Північна Корея відправила 3000 військовослужбовців до Росії для участі в бойових діях проти України. За деякими даними, серед них могли бути навіть пілоти.

Що відомо про The Independent The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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