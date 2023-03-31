УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Прогнувся під Путіна: ображений Лукашенко вибухнув виправданнями і зробив випад на адресу України

31 березня 2023, 14:52
Директор Білорусі Лукашенко в озлобленій промові поскаржився, що у нього, мовляв, "не було іншого виходу", окрім як підтримати країну-агресора Росію.
Лукашенко, Путін
Лукашенко каже, що, мовляв, "не зламався під тиском Путіна" / Колаж скріншот YouTube

Уявний президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу і України. Мовляв, західний світ "першим запровадив санкції" проти Мінська, а тепер вимагає, щоб Лукашенко був лояльним. При цьому він поскаржився і на українську владу, яка нібито "не розуміє білоруського менталітету". Про те, що санкції проти РБ були впроваджені через репресії проти мирних демонстрантів, а сам Лукашенко віддав свою територію для нападу на Україну, білоруський директор промовчав.

Під час послання до білоруського народу і парламенту в п'ятницю, 31 березня, він виголосив різку промову, в якій намагався виправдати свій танець під дудку Путіна.

За словами Лукашенка, він так діє через те, що західний світ, мовляв, "першим впровадив санкції проти Білорусі".

відео дня

"Мені сигнали надходять, от ти там під Путіна ліг. Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім...Вони забули, що першими санкції проти Білорусі хто впровадив, хто заборонив польоти? Хто вас просив бігти попереду паровоза?" - поскаржився Лукашенко.

Також він звинуватив і Україну в нібито "нерозумінні менталітету білоруського народу"

"Тепер ви від мене просите якоїсь лояльності, вимагаєте щоб я почав воювати проти Путіна, проти Росії. Мерзенні ви люди. Ви не розумієте нашого менталітету, ті хто при владі в Україні, тому страждає і український народ і нам несолодко", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Лукашенко поклянчив "перемир'я в Україні"

Самопроголошений директор Білорусі Олександр Лукашенко під час своєї заяви, мовляв, "закликав до оголошення перемир'я в Україні". Зокрема, він "запропонував припинення бойових дій, переміщення військ і постачань зброї обом сторонам". Лякаючи ядерною війною, Лукашенко закликав і до, мовляв,"перемовин без попередніх умов".

Також Лукашенко поскаржився на те, що у Білорусі готують нібито "державний переворот", а його самого "втягують у війну". Мовляв, у такій ситуації він "наполіг на розміщенні ядерної зброї" на території Білорусі. Також Лукашенко, за його словами, готовий просити розміщення і стратегічної ядерної зброї.

Білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков вважає, що Лукашенко в ситуації з імовірним розміщенням в республіці ядерної зброї РФ загнав себе в кут і поставив Білорусь під загрозу.

На думку Саннікова, Білорусь, таким чином, стає мішенню для ядерних держав.

Тактична ядерна зброя Росії в Білорусі:

Олександр Лукашенко новини Білорусі війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

11:08

"Їй далеко до інтелекту Галкіна": Вайкуле яскраво заткнула Скабєєву

11:00

У боях за Бахмут загинув відомий український альпініст Орест Кінаш

10:19

Виконували цілих 3 функції: чому раніше віконниці були на кожному вікні

10:12

Чому 1 квітня категорично не можна пригощати хлібом: прикмети і заборониВідео

10:08

"Ноги схожі на сірники, втрачає вагу": Путін перебуває під дією сильних наркотиків - СоловейВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:00

СБУ вручила підозру митрополиту Павлу Лебедю і обшукує Лавру - ЗМІВідео

09:35

США готують новий пакет військової допомоги на $2,6 млрд для України: що до нього увійде

09:31

"Київ підвищив ставку": зустріч Сі Цзіньпіна і Зеленського відбудеться скоро, у Пекіна дедлайн - експертВідео

09:16

Роман Цимбалюк. Лукашенко звернувся до Зеленського з проханням від ПутінаВідеоблоги

Реклама
08:50

ЗСУ відновили позиції навколо Бахмута - ISW

08:27

"Війна закінчиться раптово": астролог вказав найуспішніші дати для контрнаступу ЗСУВідео

08:18

США не надаватимуть Україні ATACMS, але розглядають інші варіанти - американський генерал

08:15

Вірус Путіна вразив Сі Цзіньпіна, Китай готується вбитися об стінуПогляд

07:44

Перемога України у війні проти Росії у 2023 році малоймовірна - генерал МілліВідео

07:05

Гороскоп на квітень 2023 для Риб: конфлікти у родині та зміна джерела доходуВідео

06:20

На "мерсі" в Царство небесне не в'їдешПогляд

05:31

Гороскоп на квітень 2023 для Козерогів: конфлікти, повернення колишніх шанувальників, сюрпризиВідео

03:30

Китай виступив проти ядерної зброї в Білорусі: експерт пояснив, що потрібно ПекінуВідео

02:42

"Пляма на стіні не від Джигурди залишилось?": Волочкова показала відео зі спальніВідео

02:15

5 речей, які не варто купувати на розпродажі: дуже швидко відправляться на смітник

Реклама
01:35

Військовий експерт спрогнозував, чи застосує РФ проти України тактичну ядерну зброюВідео

00:05

Досвідчені господині ніколи не викидають заварку на смітник: 4 незвичних способи її використання

31 березня, п'ятниця
23:46

"Лукашенка будуть ненавидіти": Санніков прокоментував можливість розміщення ядерки в БілорусіВідео

23:30

Пузатий вмираючий лебідь: в мережу потрапило дуже невдале фото Волочкової в пачціВідео

22:55

Потап відреагував на чутки про розлучення з Каменських

22:21

"Більше нічого не вирішує": Зеленський вказав місце Лукашенка в історії з ядерною зброєю в БілорусіВідео

21:53

Ажіотаж в аптеках відміняється: у МОЗ заспокоїли українців щодо продажу ліків за рецептомВідео

21:12

Гороскоп на квітень 2023 для Водоліїв: чим здивує другий місяць весниВідео

21:09

Китай зарубав передачу ядерної зброї іншим країнам, а у Лукашенка різко огризнулись в ООНВідео

20:54

"У Путіна була невдала зустріч із Сі Цзіньпінем": Зеленський прокоментував ядерні погрози РФВідео

20:20

"Вовки в овечій шкурі": Медведєв закотив істерику і зробив різкий випад на адресу миротворців НАТОВідео

19:54

Більшість ліків в Україні тепер за рецептом: як купити препарати і чому на нас очікують проблеми

19:15

Яку зброю Пекін вже зараз може постачати окупантам: Жданов здивував подробицямиВідео

18:50

Запроваджувати продаж ліків за рецептами в умовах війни - безглуздяПогляд

18:44

"Миротворці" виглядають комічно": Подоляк розніс Лукашенка і поставив умову військам РФВідео

17:35

"Воював у самому пеклі, щоб потрапити до раю": на війні загинув талановитий актор Антон ПрасоленкоВідео

17:05

Навіщо в каву додають активоване вугілля: дивовижна відповідь про новий напійВідео

16:45

Наступ Росії досяг кульмінації, план Путіна щодо Донбасу провалився - ГУРВідео

16:38

Навіщо досвідчені господині перуть тюль сіллю: унікальний секрет, який здивує

16:01

Нескінченно нудять і бубнять: 3 знака зодіаку, які люблять скаржитися

Реклама
15:53

Влада Угорщини погано кланяється Путіну: Подоляк пояснив, чому Москва "кинула" БудапештВідео

15:46

93% українців вірять у перемогу України у війні, 50% чекають, що вона настане до кінця 2023 року - опитування

15:24

Як позбутися від попелиці назавжди: 3 простих способи знищити небезпечного шкідника

15:20

Залежний від Путіна Макрон шукає виходи для збереження атомної енергетики - ЖдановВідео

15:13

"Я бачив загробне життя": чоловік розповів, про що його "попередили ангели"

15:13

"На межі розлучення": Тодоренко розповіла про проблеми в родиніВідео

15:08

Що потрібно, щоб абрикос плодоносив: поради, які повинен знати кожен садівник

14:52

Прогнувся під Путіна: ображений Лукашенко вибухнув виправданнями і зробив випад на адресу УкраїниВідео

14:46

Потап і Настя розлучаються: інсайдер озвучив причинуВідео

14:32

Що потрібно прибрати перед Великоднем в квартирі: 3 речі, які не можна залишати в будинку

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження дочкиЗ днем народження синаЗ днем нарождення жінці
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиРецепти на Великдень 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти