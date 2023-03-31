Прогнувся під Путіна: ображений Лукашенко вибухнув виправданнями і зробив випад на адресу України

Директор Білорусі Лукашенко в озлобленій промові поскаржився, що у нього, мовляв, "не було іншого виходу", окрім як підтримати країну-агресора Росію.

Лукашенко каже, що, мовляв, "не зламався під тиском Путіна" / Колаж скріншот YouTube

Уявний президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу і України. Мовляв, західний світ "першим запровадив санкції" проти Мінська, а тепер вимагає, щоб Лукашенко був лояльним. При цьому він поскаржився і на українську владу, яка нібито "не розуміє білоруського менталітету". Про те, що санкції проти РБ були впроваджені через репресії проти мирних демонстрантів, а сам Лукашенко віддав свою територію для нападу на Україну, білоруський директор промовчав.

Під час послання до білоруського народу і парламенту в п'ятницю, 31 березня, він виголосив різку промову, в якій намагався виправдати свій танець під дудку Путіна.

За словами Лукашенка, він так діє через те, що західний світ, мовляв, "першим впровадив санкції проти Білорусі".

відео дня

"Мені сигнали надходять, от ти там під Путіна ліг. Ніхто ні під кого не лягав. Є нам під кого лягати. Ми ще не зовсім...Вони забули, що першими санкції проти Білорусі хто впровадив, хто заборонив польоти? Хто вас просив бігти попереду паровоза?" - поскаржився Лукашенко.

Також він звинуватив і Україну в нібито "нерозумінні менталітету білоруського народу"

"Тепер ви від мене просите якоїсь лояльності, вимагаєте щоб я почав воювати проти Путіна, проти Росії. Мерзенні ви люди. Ви не розумієте нашого менталітету, ті хто при владі в Україні, тому страждає і український народ і нам несолодко", - підкреслив Олександр Лукашенко.

Лукашенко поклянчив "перемир'я в Україні"

Самопроголошений директор Білорусі Олександр Лукашенко під час своєї заяви, мовляв, "закликав до оголошення перемир'я в Україні". Зокрема, він "запропонував припинення бойових дій, переміщення військ і постачань зброї обом сторонам". Лякаючи ядерною війною, Лукашенко закликав і до, мовляв,"перемовин без попередніх умов".

Також Лукашенко поскаржився на те, що у Білорусі готують нібито "державний переворот", а його самого "втягують у війну". Мовляв, у такій ситуації він "наполіг на розміщенні ядерної зброї" на території Білорусі. Також Лукашенко, за його словами, готовий просити розміщення і стратегічної ядерної зброї.

Білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков вважає, що Лукашенко в ситуації з імовірним розміщенням в республіці ядерної зброї РФ загнав себе в кут і поставив Білорусь під загрозу.

На думку Саннікова, Білорусь, таким чином, стає мішенню для ядерних держав.

Тактична ядерна зброя Росії в Білорусі: