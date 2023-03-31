'Лукашенка будуть ненавидіти': Санніков прокоментував можливість розміщення ядерки в Білорусі

Санніков підкреслив, що у Білорусі наразі ситуація концтабору – там щодня по всій країні відбувається по 20 арештів і затримань.

Експерт прокоментував можливість розміщення ядерної зброї в Білорусі / Фото УНІАН, ua.depositphotos.com

Якщо російський диктатор Володимир Путін наважиться передати Білорусі тактичне ядерне озброєння, то це може спровокувати акти опору з боку населення РБ. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії "Європейська Білорусь" Андрій Санніков.

"Більше його (білоруського диктатора Олександра Лукашенка – ред.) ненавидіти, напевно, неможливо, але будуть ненавидіти ще більше. Якісь акти опору можуть бути. Але зрозумійте, що там ситуація концтабору – у нас відбувається по 20 арештів і затримань щодня по всій країні. У нас людей катують, б'ють, кидають у в'язниці за надуманими звинуваченнями. Але, наприклад, 27 лютого 2022 року, у зв'язку з тим самим злощасним референдумом, за допомогою якого Лукашенко намагався скасувати без'ядерний статус Білорусі, народ вийшов на вулиці. Вийшло досить багато - близько 20 тисяч людей були посаджені", - зазначив Санніков.

Він підкреслив, що це просто акт безпрецедентної мужності, коли в цих умовах концтабору люди вийшли з протестом проти війни і участі Білорусі в цій війні.

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"Звичайно, це додасть заперечення диктаторського режиму, який сьогодні нелегально існує в Білорусі, але думаю, що ця динаміка турбулентності, зростатиме. І вона ж буде служити тригером до більш серйозних процесів – протестів, сутичок для того, щоб позбутися цього режиму", - підкреслив Санніков.

За словами білоруського політичного діяча, у Лукашенка немає майбутнього. Народ Білорусі буде боротися за свою незалежність.

"Якщо раніше всілякі західні корисні ідіоти раділи, як Лукашенкр здорово лавірує між РФ і Заходом, то тепер не можна дозволяти йому мати навіть якусь надію на легітимність. Так, він зараз буде борсатися в ролі маріонетки. Як коментували в росЗМІ заяви про ядерну зброю, мовляв, це підтверджує те, що РФ і Білорусь будуть єдиною державою. Але єдиною державою ми не будемо – Білорусь буде боротися за свою незалежність. Що б там не робили в Кремлі, це вже незаконно з усіх точок зору", - зазначив він.

Санніков підкреслив, що передача Білорусі ядерного озброєння є хорошою базою для того, щоб продовжувати боротьбу і щоб повалити режим Лукашенка.

Хто такий Андрій Санніков Андрій Олегович Санніков – білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадської програми "Європейська Білорусь". Він був змушений втекти з Білорусі та шукати політичного притулку у Великій Британії. Він продовжує виступати за вільну і демократичну Білорусь без репресивного режиму Лукашенка, пише Вікіпедія.

"Тому що всі рішення, які приймаються агресором-міжнародним злочинцем і нелегітимним Лукашенком в Білорусі просто нікчемні. Їх немає для міжнародного права. І як би похмуро не складалася ситуація, все одно це дуже серйозний фундамент для будь-яких намірів на суверенітет Білорусі в майбутньому", - зазначив білоруський політичний діяч.

Росія зібралася розмістити ядерну зброю в Білорусі

Директор країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня сказав, що Москва має намір розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю.

За словами Путіна, Мінськ не отримає контролю над ядерною зброєю – ним керуватиме Москва.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали плани Путіна щодо тактичної ядерної зброї в Білорусі спробою відреагувати на провали своїх окупаційних військ в Україні. Путін підвищує ставки, але західний світ не піде на його умови.

У МЗС Китаю рішуче виступили проти передачі ядерної зброї іншим країнам. У Пекіні стверджують, що всі конфлікти потрібно вирішувати дипломатичним шляхом. Слід утримуватися від ситуацій, які можуть спровокувати ймовірність ядерної війни.

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