Ядерний шантаж Путіна - знак поразки і підвищення ставок, але Захід на це не поведеться - ГУР

Переміщення агресором Росією ядерних озброєнь і будівництво подібних об'єктів не залишиться непоміченим, сказав речник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

План Путіна щодо ядерного шантажу Заходу приречений на провал - ГУР / Колаж скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Наміри директора країни-окупанта РФ Володимира Путіна відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі пов'язані, в тому числі, і з поразкою його військ на полі бою в Україні. Путін пішов на підвищення ставок, проте Захід шантажу не піддасться. Переміщення ядерної зброї не залишаться непоміченими. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що Путін вирішив вдатися до ядерного шантажу, в тому числі, і через поразку своїх окупаційних сил на війні проти України. Тепер він намагається підвищити ставки, але Захід не піддасться шантажу Москви.

"Зрозуміло, що це підвищення ставок. Хоча і Сполучені Штати, і Європейський Союз в цих ситуаціях дуже чітко і однозначно реагують, що на цей шантаж вестися не планують", - зазначив Юсов.

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На питання про те, чи відомо Києву про факти переміщення ядерної зброї та будівництва спеціальних споруд для її зберігання, він відповів, що такі відомості не позбавлені підстав. За таких маневрів нічого не може залишитися непоміченим.

"Ця інформація має підстави. І, звичайно, нічого тут непоміченим не може бути при переміщенні ядерного озброєння і будівництві подібних об'єктів", - підкреслив Андрій Юсов.

Путін погрожує розміщенням тактичної ядерної зброї в Білорусі

Керівник країни-окупанта Росії Володимир Путін 25 березня оголосив про свої нібито "наміри" розмістити ядерну зброю на території республіки Білорусь.

До 1 липня планують добудувати спеціальне сховище в РБ. За словами Путіна, Мінськ, мовляв, "не отримає контролю над ядерними зарядами".

У Білому домі сказали, що Вашингтон на даний момент не бачить ознак переміщення ядерної зброї в Білорусь з території РФ. Штати і надалі спостерігатимуть за ситуацією.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що плани Путіна щодо розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі сигналізують про його страх. Путін зазнає поразки і намагається всіх лякати. При цьому російський директор порушує договір про нерозповсюдження ядерної зброї.

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Війна Росії проти України: