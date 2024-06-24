Головна ціль КНР: стало відома умова, за якої Китай анексує території Росії

Генерал-майор запасу зазначає, що Пекін поки що не готовий до анексії російських територій і потребує від РФ лише торгових шляхів та ресурсів.

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Китай зможе анексувати території РФ лише за 1 умови / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, ua.depositphotos.com

Китай буде потребувати від Росії торгові шляхи та ресурси в обмін на військову допомогу з боку КНР і не буде йти на територіальне розширення за рахунок території РФ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів генерал-майор запасу, колишній заступник голови Служби безпеки України Віктор Ягун.

За його словами, станом на зараз Китаю не потрібні російські території

"Я не вірю, що Китай піде на розширення своїх земель. Є території, такі як Владивосток і частина Манчжурії, які Росія свого часу отримала. І, можливо, вони можуть повернутися Китаю. Але решту земель КНР навряд чи буде забирати, тому що Пекіну достатньо того, що вже є", - сказав він.

Ягун наголошує, що Китай різко потребує доступу до ресурсів. Зокрема він навів в приклад річну Туманну, яка на 15 кілометрів протікає між Китаєм та КНДР.

"Це п'ятнадцять кілометрів від кордону з Китаєм і до Японського моря. Зараз вирішується питання, щоб Росія надала Китайському торговому флоту вільний доступ для виходу до Японського моря. На карті можна побачити, що це фактично прямий вихід в океан в обхід Японії і напряму на Сполучені Штати, Латинську Америку і на північний морський шлях. Це дасть змогу Китаю побудувати на Туманній торговельний порт і забезпечить вихід до бухт Японського моря, які не замерзають - до того ж самого Владивостока", - зазначив генерал-майор запасу.

Він зазначає, що зараз Китай потребує саме торгових шляхів і ресурсів. Пекін поки що не готовий до анексії територій. Це стане можливим лише у разі розпаду Росії, якщо певні народи вирішать, що їм потрібна не самостійність, а інтеграція до Китаю.

"Китаю необхідна слабка і контрольована Росія, яка може голосувати так, як цього треба Пекіну", - резюмував Ягун.

Дивіться відео, в якому Віктор Ягун розповів, що загрожує Китаю, якщо він надасть пряму військову підтримку Росії:

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - допомога Росії від КНР

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