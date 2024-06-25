Сі Цзіньпін видав заяву про 'кризу в Україні': як Китай хоче врегулювати війну

На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту.

https://glavred.net/world/si-czinpin-vidav-zayavu-pro-krizu-v-ukrajini-yak-kitay-hoche-vregulyuvati-viynu-10575623.html Посилання скопійоване

Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб / колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Главред

Лідер Китаю Сі Цзіньпін на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою в Пекіні заявив, що Китай шукатиме врегулювання "кризи в Україні" у власний спосіб.

"Сі Цзіньпін підкреслив, що позиція Китаю стосовно "української кризи" полягає у сприянні мирним переговорам і політичному врегулюванню", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ Китаю.

На думку Сі Цзіньпіна, зараз необхідно докласти зусиль для запобігання розширенню й посиленню конфлікту, зменшити напруженість та створити умови для мирних переговорів.

відео дня

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у політичному врегулюванні "кризи в Україні" у свій власний спосіб та підтримує всі зусилля, які сприяють мирному вирішенню кризи й побудові ефективної та стійкої архітектури європейської безпеки", - зазначив китайський лідер.

Водночас він додав, що Пекін виступає проти критики іншими країнами його "звичайної торгівлі" з Росією, метою чого, за його словами, є дискредитація Китаю.

Що в Китаї говорять про війну в Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що НАТО планує розгорнути більшу кількість ядерної зброї через загрозу з боку РФ і Китаю. Поки існує ядерна зброя, Альянс залишатиметься ядерним, адже світ, де РФ, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має – це більш небезпечний світ.

Україна може взяти участь у саміті миру Китаю, якщо захід базуватиметься на принципах міжнародного права і Статуту Організації об'єднаних націй, заявила український посол у Сінгапурі Катерина Зеленко.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред