Китай зробив ставку на РФ: Пекін більше купуватиме нафти, газу і посилить зв'язки з Москвою - WSJ

Партнерство Китаю і Росії вже допомогло керівництву агресора зменшити наслідки санкцій Заходу, що дозволяє Путіну вести війну, наголошується в матеріалі.

Сі Цзіньпін має намір розширити співпрацю з Росією Путіна - ЗМІ / Колаж УНІАН, скріншот YouTube

Глава Китаю Сі Цзіньпін дав завдання своєму уряду посилити економічну співпрацю з Росією. Пекін збирається купувати у Москви більше нафти, газу, товарів сільськогосподарського призначення, розширити енергетичне партнерство в Арктиці і збільшити інвестиції в російську інфраструктуру. Співпраця, яка вже є наразі, допомагає знизити наслідки західних санкцій для країни-агресора і дозволяє вести війну проти України.

У матеріалі The Wall Street Journal журналісти, посилаючись на слова політичних радників китайської держави, пишуть, що Сі Цзіньпін доручив уряду посилити економічне партнерство з Росією. Якщо раніше Пекін публічно тримав дистанцію від Москви, тепер він посилює свою довгострокову ставку на російську державу.

"План включає збільшення китайського імпорту російської нафти, газу і сільськогосподарських товарів, розширення спільних енергетичних партнерств в Арктиці і збільшення китайських інвестицій в російську інфраструктуру, таку як залізниці і порти", - наголошується в статті.

Також вказується, що КНР та РФ проводять все більше фінансових операціях, використовуючи замість євро і долара свої валюти – рублі і юані. Підхід допомагає їм захистити себе від майбутніх західних санкцій і розширює циркуляцію китайської національної валюти.

У WSJ підкреслили, що партнерство Пекіна і Москви вже допомогло владі країни-окупанта знизити наслідки санкцій Заходу і дозволяє Путіну вести війну. До того ж країни, які економічно залежать від Китаю, безпосередньо не оголошують про свою підтримку ані Росії, ані Україні.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України

Президент Володимир Зеленський казав, що якби Китай, який дотримується формального нейтралітету у війні, підтримав би Київ, така позиція змусила б Москву піти на завершення військових дій.

За словами Зеленського, після нападу Росії діалогу Києва і Пекіна фактично немає.

У МЗС Китаю в жовтні після виступу Путіна на Валдаї, в якому він вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу, опублікували заяву за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ КНР і Росії.

У ній було сказано, що китайська держава підтримує Москву, політику Путіна, і затвердження РФ, мовляв, у якості "великої держави" на міжнародній політичній арені.

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