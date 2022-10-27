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Путін виступив на форумі Валдай: наляпав про Україну і у всіх бідах звинуватив Захід

27 жовтня 2022, 19:45

Російський Директор Путін чимало говорив про багатополярний світ і казав про вплив Азії, Африки та Латинської Америки як альтернативу гегемонії Заходу.

Володимир Путін
Путін прийшов з папірцем і більшу частину виступу практично не відривав від нього очей / Скріншот YouTube

Директор РФ Володимир Путін у четвер, 27 жовтня, виступив з промовою на засіданні пропагандистського дискусійного клубу Валдай. Путін постійно базікає на такому "заході" з 2004 року. Він вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу, "пояснив", мовляв, чому напав на Україну, говорив про нібито "держпереворот" і багатополярний світ, де, мовляв, немає місця гегемонії Заходу.

Путін вибухнув звинуваченнями на адресу Заходу

Свій виступ він почав зі звинувачень на адресу Заходу, про Україну майже нічого не говорив. Скаржився на західний світ – нібито, той став "зовсім несправжнім".

Керівник країни-агресорки сказав, що західний світ, мовляв, влаштував "розпалювання війни в Україні". Примітно, він звинуватив Захід і в нібито ескалації ситуації навколо Тайваню.

"Колективний Захід зробив низку кроків на загострення - розпалювання війни на Україні, провокація навколо Тайваню, дестабілізація ринків. Гра небезпечна, кривава і брудна, що не ставить ані в що інтереси інших держав", - розповідає Путін.

Путін вважає, що події у світі, мовляв, пішли за "негативним сценарієм" і продовжив зневажливу риторику щодо західного світу.

"Події продовжують розвиватися за негативним сценарієм, переросли в масштабну системну кризу. Та званий "Захід" зробив низку кроків на загострення", - говорив диктатор РФ.

Він звинуватив Захід і в підривах Північного потоку-1 і 2. Мовляв, Росія тому м"є свідком".

"Це взагалі якась позамежна річ, але тим не менше ми є свідками цих подій", - обурювався Путін.

Директор держави-агресорки натякнув, що Захід, мовляв, "заперечує" існування культури і мистецтва Росії.

"Навіть у розпал Холодної війни нікому в голову не приходило заперечувати існування культури і мистецтва своїх опонентів", - марив Путін.

"Просто знахабніли"

Путін вибухнув хамством, коли міркував про події Революції Гідності. Він назвав її "державним переворотом", який, мовляв, "підтримав Захід".

"Захід вважає всіх людьми другого сорту, а себе винятковими. Абсолютна більшість світової спільноти вимагає демократії в міжнародних справах. Захід називає це "підривом ліберального порядку, заснованого на правилах", вступає в економічні війни, санкції, революції, організовує перевороти. Один з них призвів до трагічних подій на Україні. Охаміли і не соромляться нічого", - сказав директор РФ.

Путін назвав "причини" нападу на Україну

У своїй промові Путін назвав, мовляв, три причини, чому Росія розв'язала повномасштабну війну проти України – нібито розширення НАТО за рахунок інтеграції української держави, "невиконання" Мінських угод" і, мовляв, "захист Донбасу".

"Що сталося. Я вже не кажу про розширення НАТО за рахунок України, яке було абсолютно неприйнятно для нас, і всі це знали, просто ігнорували наші інтереси. Чергова спроба в кінці минулого року в черговий раз провалилася. Нас просто послали подалі і все, сказали, сидіть там... Друге, що важливо. За підтримки західних кураторів представники київського режиму публічно відмовилися від Мінських угод.... Що це для нас означало? Для нас це означало, що ми повинні щось робити з Донбасом... Якщо ми визнаємо, включаємо до РФ, з їхньої волі, ми ж знаємо настрій людей, а обстріли тривають і неминучі, вони ж дві провели, дві великомасштабні військові операції, які закінчилися безуспішно, але вони ж були. Що ми повинні були робити? Проводити операцію. А чого чекати, поки вони почнуть? Це неминуча логіка подій", - сказав диктатор РФ.

Погрози Путіна

У своїй промові він переходив і до погроз. Мовляв, Росії ніхто нічого не диктуватиме.

"Ніхто ніколи не зможе диктувати нашому народу, яке суспільство і на яких принципах ми повинні будувати", - стверджував він.

"Політика Заходу - кривава і брудна, вона заперечує суверенітет країн і народів", - сказав Путін.

При цьому він пригрозив появою "альтернативних суспільних моделей".

"Багатополярний світ" за Путіним

Багатополярність - єдиний шлях світового розвитку, сказав Путін. На його думку, Європа не є суб'єктом, а до США немає довіри.

"Найрізноманітніші держави відмовляють Вашингтону в його безпідставних вимогах ... Заходу доведеться платити все більшу і більшу ціну за свою гегемонію", - сказав Путін.

Також він заявив про "жорсткий конфлікт із Заходом" і "русофобію".

Путін визнав себе диктатором

"Абсолютна більшість країн зараз вимагає демократії в міжнародних справах, не сприймаючи будь-які форми авторитарного диктату окремих держав", - поскаржився Путін.

"Давайте жити дружно"

Глава країни, яка розв'язала війну проти України, цинічно "закликав до миру".

"Давайте жити дружно, давайте вести діалоги і зміцнювати довіру, а отже мир. Ми були абсолютно щирими. Що ж ми отримали у відповідь? За всіма можливими напрямками співпраці "ні"", - заявив Путін.

"Росія не кидає виклик елітам Заходу. Ми не збираємося ставати гегемоном, а прагнемо до багатополярності", - додав він.

Путін проти долара

Глава РФ закликав, до, мовляв, формування "нової фінансової структури багатополярного світу". Домінування долара йому, мовляв, не подобається.

"Росія вважає неминучим формування нових світових фінансових платформ. Захід дискредитував інститут міжнародних фінансових резервів ... Використовуючи долар як зброю, Захід дискредитував ідею резервної валютної системи.... Користь від світової торгівлі має отримувати більшість, а не окремі надбагаті корпорації... Росія вважає неминучим формування нових світових фінансових платформ", - вважає Путін.

Путін сказав про Азію, Африку та Латинську Америку. Розмірковував про їх вплив як альтернативу гегемонії Заходу. Європу він назвав "васалом"

Путін вважає, що гегемонія Заходу відходить у минуле. Мовляв, більшість народів проти західного впливу. Хто проти і які народи – він не сказав.

"Захід не здатен одноосібно керувати людством. Більшість народів не хоче з цим миритися", - вважає Путін.

Розвал СРСР

Згадав керівник країни-агресорки і про розпад СРСР. Вважає, що розвал Союзу зруйнував баланс у світовій політиці.

"Розвал Радянського Союзу - зруйнував баланс геополітичних сил. Попереду найважливіше десятиліття з часів закінчення Другої світової війни", - заявив Путін.

Також вважає, що світу загрожує "серія глобальних конфліктів".

"Людству загрожує ціла серія глобальних конфліктів. Зміна віх - процес болючий, але природний і неминучий. Формується новий світовий устрій, і ми повинні вислухати всіх", - підкреслив російський диктатор Володимир Путін.

Володимир Путін Валдай
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