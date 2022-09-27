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"Це Китай. Все": Жданов розповів, які території втратить Росія

27 вересня 2022, 13:40

Китайці вже випускають підручники з оновленою картою своєї країни, нагадав експерт.

Олег Жданов
Жданов розповів, які території втратить Росія / скріншот

Китай ніколи не буде здійснювати відкриту військову експансію проти Росії, але частина країни-агресора все ж перейде до складу КНР.

Військовий експерт Олег Жданов в ефірі свого Youtube-каналу пояснив, що залишилося пару років і південна частина східного Сибіру і Далекого Сходу перейде під його юрисдикцію негласно.

"Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не потрібно ніякої експансії, тому, що прокитайська рада буде проводити прокитайську політику" ", – зазначив він.

Жданов нагадав, що диктатор Путін вивів звідти практично всі війська на війну з Україною. Він підкреслив, що "фюрер" відкрив скриньку Пандори.

"Там буде референдум (в умовному Красноярському або Амурському краї), на якому вони приймуть рішення, що вже частина Китайської Народної Республіки. Проведуть китайці референдум і скажуть: "Це Китай. Все", - заявив експерт.

Також він зазначив, що на цьому тлі китайці вже випускають підручники для дітей з розширеними на тисячу кілометрів північніше кордонів КНР.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що якби Китай приєднався до США, Євросоюзу і Великобританії, то це змусило б Росію завершити війну проти України.

Нагадаємо, раніше офіційний Китай назвав США " головним призвідником української кризи "і звинуватив Вашингтон в тому, що він" заганяє РФ в кут " розширенням НАТО. У Пекіні також підкреслили, що США нібито хочуть "розчавити" Росію.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Олег Жданов
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