Байден заговорив про постачання зброї з Китаю до Росії

Байден / Reuters, Вікіпедія

Президент США Джо Байдена заявив, що у США немає фактів, які б свідчили про те, що Китай передає зброю Росії.

За словами Байдена, не було "ніяких ознак того, що Китай пропонував зброю або інші речі, які Росія хотіла для допомоги у війні проти України".

Також президент додав, що в розмові з лідером КНР Сі Цзіньпіном попередив його про наслідки порушень санкцій, запроваджених проти РФ.

"Я подзвонив президенту Сі. Не для того, щоб загрожувати, просто щоб сказати йому, ми зустрічалися багато разів. Я сказав: "Якщо ви думаєте, що американці та інші будуть продовжувати інвестувати в Китай після порушення санкцій, введених проти Росії, я думаю, що ви робите величезну помилку. Але це ваше рішення", - розповів Байден, передає CNN.

Нагадаємо, раніше колишній депутат Держдуми Росії Геннадій Гудков говорив про те, що Китай займає нейтральну позицію у війні РФ проти України. Однак для КНР зараз не потрібна ядерна війна, тому Пекін стримує Путіна від натискання на "ядерну кнопку".

За його словами, китайці дуже впливають на російського диктатора, щоб він не застосовував ядерної зброї.

До того авторитетне американське видання The Washington Post, прямо з 24 лютого, з початку військової агресії проти України РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну і його поплічникам, але побоюються жорстких санкцій від Заходу.

Журналісти не змогли точно дізнатися деталі кремлівських запитів, проте один китайський комуніст сказав, що розмова спершу йшла про "Торгові зобов'язання", а потім про грошову підтримку і підтримку технологіями. Але такий формат, говорить китайське джерело, небезпечний для КНР американськими санкціями та інших країн.

Читайте також: