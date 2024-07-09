Китай відзначився 'порожньою' реакцією на удар Росії по Охматдиту

Пекін навіть не висловив співчуття родичам загиблих.

https://glavred.net/world/kitay-otlichilsya-pustoy-reakciey-na-udar-rossii-po-ohmatdetu-10579556.html Посилання скопійоване

Китай знову фактично підтримав Росію / Колаж Главреда. Фото: fmprc.gov.cn, ДСНС

Представник МЗС Китаю не зміг прямо відповісти на запитання журналістів, чи буде від Пекіна якась реакція з приводу терористичного удару РФ по Охматдиту.

На запитання журналістів, чи засуджує Китай атаку і чи висловлює він співчуття родичам загиблих, у МЗС від відповіді ухилилися.

Представник міністерства лише заявив, що Пекін радить Україні та Росії "відповідально сприяти охолодженню ситуації" і працювати над якнайшвидшим припиненням вогню.

відео дня

"Усім сторонам слід проявляти спокій і стриманість та уникати дій, які можуть ще більше загострити ситуацію", - йдеться на сайті китайського МЗС.

Удар по Україні 8 липня - головне

Учора вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони.

У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.

Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали.

Що таке дитяча лікарня "Охматдит" Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред