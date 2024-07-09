Китай відзначився 'порожньою' реакцією на удар Росії по Охматдиту

Представник МЗС Китаю не зміг прямо відповісти на запитання журналістів, чи буде від Пекіна якась реакція з приводу терористичного удару РФ по Охматдиту.
На запитання журналістів, чи засуджує Китай атаку і чи висловлює він співчуття родичам загиблих, у МЗС від відповіді ухилилися.
Представник міністерства лише заявив, що Пекін радить Україні та Росії "відповідально сприяти охолодженню ситуації" і працювати над якнайшвидшим припиненням вогню.
"Усім сторонам слід проявляти спокій і стриманість та уникати дій, які можуть ще більше загострити ситуацію", - йдеться на сайті китайського МЗС.
Удар по Україні 8 липня - головне
Учора вночі та вдень Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Росія випустила 38 ракет, з них 30 вдалося збити Силам оборони.
У результаті вже ранкової атаки ракетами було пошкоджено, зокрема, будівлю найбільшої в Україні дитячої лікарні Охматдит у Києві.
Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі.
Є прильоти по енергетичних об'єктах столиці.
За підрахунками рятувальників, під час масованої атаки Росії загинули десятки людей, ще десятки постраждали.
Що таке дитяча лікарня "Охматдит"
Багатопрофільний діагностично-лікувальний заклад у Києві, який надає спеціалізовану висококваліфіковану медичну допомогу дитячому населенню України. Найбільша дитяча лікарня в Україні, яку росіяни атакували крилатими ракетами 8 липня.
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